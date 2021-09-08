Антон Немкин: фотонике нужны высококлассные специалисты

Фото: Сергей Королев

- Фотоника – это активно развивающаяся область с растущими рынками, которой нужны высококлассные специалисты, - отметил инициатор создания «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин во время круглого стола «Фотоника и цифровая экономика». - Эту передовую технологию необходимо развивать в масштабах региона.

Фотоника – одно из самых перспективных направлений развития науки и техники. Ее решения могут быть использованы для высокоскоростной передачи информации, обработки больших объемов информации, выработке энергии и многих других сферах.

Как отметил директор Центра компетенций НТИ «Фотоника» Сергей Исаев, данное направление является одним из основных драйверов развития цифровизации в крае.

- Создание Центра именно в Перми является ядром возникновения новых проектов на территории региона в целом. Уже сейчас ведутся работы над пятью крупными проектами, которые объединяют научные и образовательные организации со всей страны. Разработанные в Центре технологии, дадут импульс развития для всей экономики не только края, но и всей страны, - отметил Сергей Исаев.

В рамках проекта «Цифровая долина Прикамья» решено создать образовательную программу для школьников и студентов, нацеленную на формирование у них понимания и практических навыков применения фотоники в различных предметных отраслях.

- Это образовательно-акселерационная программа «Пермская Фотоника» для старшеклассников не только из профильной школы №93, но и из любых других школ города, а также студенты непрофильных специальностей,– не имеющих фотонику в числе основных учебных дисциплин, - пояснил Антон Немкин.

По его словам, идея программы в том, чтобы через работу над конкретными проектами повысить интерес молодежи к этому направлению.

- Всего в программе смогут принять участие около 500 учащихся. В ходе отбора сформируется 30–40 команд по 5–7 человек, у каждой из которых будет куратор-эксперт. В финал попадут 10-15 команд, три из них станут победителями, - рассказал Антон Немкин.

Участники круглого стола согласились, что данная программа поможет замотивировать и увлечь молодых людей на изучение сферы фотоники. Кроме того, Сергей Исаев выступил с инициативой организовать совместно с «Цифровой долиной Прикамья» обучение дляпедагогов.

- Мы предлагаем сделать интенсив для учителей физики на тему фотоники, чтобы они, в свою очередь, рассказывали ребятам, что такое фотоника, как ее можно применять, - пояснил директор Центра компетенций.

Все инициативы, озвученные в рамках круглого стола, участники планируют реализовать уже этой осенью.