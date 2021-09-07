Коронавирус в Перми, последние новости на 8 сентября 2021 года: в краевой столице открываются пункты вакцинации

Поставить прививку в них можно однокомпонентной вакциной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свежая сводка о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пермском крае следующая: новых случаев за сутки – 460. В регионе наблюдается незначительная динамика спада новых заболевших.

По информации Роспотребнадзора, 71 человек проходит лечение в больницах, 389 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 59 детей. А скончались за сутки – 24 пациента с ковидом, на 7 августа в регион скончались уже 4260 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии в Пермском крае - 91 016.

В Пермском крае на 7 сентября COVID-19 выявили в 29 муниципалитетах региона. Большинство жителей с коронавирусом обнаружили в Перми – 167. На втором месте идет Краснокамский городской округ. В нем обнаружено 62 человека с инфекцией. На третьем месте следуют Березники. Там зафиксировали 33-х заболевших.

Фото: permkrai.ru

В Верещагино COVID-19 подтвердился у 24 жителей. В Добрянке – у 23. В Карагайском муниципальном округе – у 16. По 14 человек заболели в Красновишерске и Нытве. В Лысьве инфекция диагностирована у 12 жителей края, в Соликамском городском округе – у 11. По 10 случаев COVID-19 выявлено в Александровском муниципальном округе и Большесосновском муниципальном районе.

Добавим, что в Перми откроются дополнительные пункты для вакцинации от коронавируса. Привиться можно однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Она предназначена для людей старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр, при себе нужны - паспорт и СНИЛС.

Адреса пунктов вакцинации:

Цирк, улица Уральская, 112 (автобус на площади перед Цирком).

8 сентября с 10.00 до 18.00.

Набережная (комната матери и ребенка)

8 сентября с 12.00 до 18.00.

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж)

9 и 10 сентября с 14.00 до 20.00;

11 сентября с 12.00 до 16.00;

ТРК «Планета», г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 162Б (1-й этаж, вход с улицы рядом со входом №1)

9 и 10 сентября с 16.00 до 20.00;

11 и 12 сентября с 12.00 до 18.00;

15, 16, 17 сентября с 16.00 до 20.00;

18 и 19 сентября с 12.00 до 18.00.