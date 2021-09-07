Лишил зрения: в Перми осудили бывшего начальника службы спасения, который искалечил подчиненного

Спасатель лишился зрения на правый глаз.

Спустя два года в уголовном деле бывшего начальника Пермской службы спасения поставлена точка, оно было рассмотрено в суде Свердловского района. Экс-начальника обвиняли умышленном причинение тяжкого вреда здоровью своему подчиненному.

Напомним, этот неприятный случай произошел в поисково-спасательном отряде в октябре 2019 года. В ту смену работал 50-летний спасатель Валерий. Он рассказал, что выезжал на несколько вызовов, приехали на базу ночью. Мужчина, сидя в дежурке, задремал. И тут со второго этажа спустился руководитель службы. Увидев сидящего с закрытыми глазами спасателя, он закричал на него, а потом схватил стул и ударил спасателя по голове. Удар пришелся по глазу, потекла кровь.

В ту же ночь хирурги сделали Валерию операцию. Она продолжалась более пяти часов. На глаз пришлось наложить четыре шва. Бывший спасатель полностью лишился зрения на правый глаз после этой травмы.

- Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщает прокуратура Пермского края. - Также удовлетворены исковые требования потерпевшего о компенсации морального вреда.

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