Дмитрий Махонин: «Улица Мира превращена в Шанхай»

Фото: permkrai.ru

Что рассказал Дмитрий Махонин

О логотипе 300-летия Перми

- Несмотря на критические высказывания в соцсетях, логотип к юбилею Перми-300 утвержден окончательно. За него проголосовало большинство экспертов. Какой бы логотип мы не представили, реакция была бы точно такой же. Это вопрос восприятия действительности. Буква «П» тоже никому сначала не нравилась.

Об уличной торговле

- Я крайне недоволен работой главы Индустриального района. Когда на улице стоит «Газель» на двух колесах, и из нее торгуют, - куда смотрит глава? Вся улица Мира превращена в Шанхай. На остановке Стаханова просто беспредел. Кругом стоят фуры, с которых идет розничная торговля. Мы будем поддерживать мелкую розницу, но нужно найти компромисс. Такая же ситуация с торговлей возле ЦУМа. Если уберем оттуда халабуды, город будет иметь совсем другой вид.

Мы будем поддерживать мелкую розницу, но нужно найти компромисс. Надо чтобы бабушки торговали не на ящиках, а на оборудованных для этого специальных местах, в комфортных условиях, которые должна подготовить городская администрация.

Об аэропорте

- Решено расторгнуть договор с подрядчиком, работающем на строительстве аэропорта. Была сделана ошибка при проектировании с точки зрения изъятого грунта. Могло быть вспучивание грунта на рулежных дорожках. Арендатор будет обязан за свои деньги заняться перепроектированием. Надеемся, что в 2022 году ремонт будет закончен. Но пассажиропоток растет, и не за горами проектирование второй очереди аэропорта.

О коронавирусе

- Статистику по коронавирусу можно по-разному считать. Но мы ничего не скрываем. Главная задача - предотвращение смертей. А у нас в крае уровень смертности - один из самых низких в стране, и это заслуга врачей.

Сейчас в Пермском крае идет снижение заболеваемости коронавирусом. Этому помогла и вакцинация, и закрытие торговых центров в выходные. Когда мы принимали такое решение, опирались на данные опросов - многие люди, заболевшие коронавирусом, говорили, что контактировали в торговых центрах. А чтобы нормально начать новый учебный год, нам ни жить ни быть надо было перед 1 сентября снизить уровень заболеваемости. Это сделать удалось.

Но хочется призвать родителей: «Видите, что ребенок с температурой – не отправляйте его в школу!».

О программе капремонта

Программа капремонта нереалистична. У нас есть объекты, где в двухэтажный дом должны поставить лифт. Или заложили в программу покраску стен при гнилой кровле. В том числе и поэтому мы заменили руководство фонда. Также были заключены договоры с иногородними подрядчиками, которые потом отдавали ремонт субподрядчикам. Мы переформатируем программу капремонта, и я не исключаю, что мы пойдем по пути Москвы, где создали свою подрядную организацию.

О третьем мосте через Каму

Иск градозащитников против расположения третьего моста не имеет никакого значения и никакой перспективы. Это просто политическая истерика. Иск не мотивирован. Все процедуры при выборе варианта расположения моста были соблюдены. Мост, который пройдет через улицы Крисанова, Карпинского и улицу Строителей разрешит проблему с пробками. К тому же мы сможем развивать Камскую долину.

Беда всех российских городов-миллионников, расположенных на двух берегах реки, в том, что на одном берегу город развивается, а на втором - просто в коме. Мы это можем преодолеть тем, что у нас появятся все инфраструктурные возможности развивать Камскую долину. Есть, понятно, жители Мотовилихи, которые хотят, чтобы мост прошел у них. Но давайте еще подумаем, что будет с Коммунальным мостом лет через тридцать. Без нового моста невозможно будет начать его капитальный ремонт .

Я верю в этот проект. Третий мост включен в региональную адресную инвестиционную программу. Сейчас мы находимся на стадии объявления торгов на проектирование моста. Оно займет больше года. Подрядчика будем выбирать в 2023 году. Дата начала строительства моста будет зависеть от того, когда расходы на это заложат в федеральный бюджет.