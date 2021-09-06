Коронавирус в Перми, последние новости на 7 сентября 2021 года: медиков и медсестер не хватает, закрыты плановые приемы

В среду, 8 сентября, у Цирка вновь развернут мобильный пункт вакцинации. Фото: permkrai.ru

Третий месяц в Пермском крае лютует третья волна коронавируса, ежедневно заражаются почти по 500 человек. Для лечения заболевших перепрофилированы 6000 коек. Медиков и медсестер не хватает, закрыты плановые приемы.

Только за минувшие сутки опасной инфекцией в регионе заболели еще 462 человека. 54 человека госпитализированы в больницы. 408 лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе 462 новых инфицированных 178 пациентов мужского пола, 284 – женского. Также среди заболевших 65 детей. Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии и на утро 7 сентября достигло 90 556.

Фото: оперштаб

Накануне Федеральный Минздрав поставил перед Пермским краем новую планку по вакцинации: если до 1 сентября необходимо было привить 60% взрослых жителей региона (было привито 56%. - Ред.), то сейчас эта цифра выросла до 80%. А это - еще миллион человек плюс к тем 600 тысячам, что уже вакцинированы. Причем сделать это нужно до 1 ноября.

Чтобы стимулировать людей вакцинироваться, с 6 сентября в Пермском крае запускается беспрецедентная акция: среди лиц 60+, которые придут и привьются, разыграют 300 призов, самый главный из которых - автомобиль

В среду, 8 сентября, у Цирка вновь развернут мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Сделать прививку можно будет бесплатно и без записи с 10:00 до 18:00. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Вакцинировать пермяков будут "Спутником-Лайт".