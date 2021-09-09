«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «Безопасное детство»

Победителей выбрали сами читатели путем открытого голосования Фото: архив "КП"

«Комсомольская правда» - Пермь» подвела итоги фотоконкурса «Безопасное детство», целью которого было расширить кругозор детей и напомнить им о том, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Ребятишки со всего Пермского края и даже других городов страны делились своими работами в виде рисунков на бумаге, поделок из пластилина, пластмассы, а некоторые участники даже сами были частью декораций к своим творениям, олицетворявшим правила безопасности в различных ситуациях.

По условиям нашего конкурса, трех победителей должны были выбрать сами читатели «Комсомолки» путем открытого голосования. Отдать предпочтение конкретной работе было весьма непросто, ведь все они, безусловно, по-своему хороши и индивидуальны. Тем не менее поделки трех детей собрали большее количество голосов.

Итак, первое место с 305 голосами заняла Ксения Минугина из Костромы со своей работой «Спички детям не игрушки».

Ксения Мигутина

На втором месте Надежда Беляева из поселка Уральский. Которая создала безопасный пешеходный переход.

Надежда Беляева

И на третьем месте Маргарита Гилева. Которая напомнила, что дорога - не место для игр.

Маргарита Гилëва

Наши победители получат призы и подарки от «Комсомолки» и партнера нашего конкурса - компании «Свеза». Мы еще раз благодарим всех участников нашего конкурса. Тех, кто не удостоился наград, мы просим не расстраиваться и продолжать дальше участвовать в наших конкурсах, к тому же совсем скоро мы запустим очередной фотоконкурс. Следите за нашими новостями на сайте и в социальных сетях.