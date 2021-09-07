8 сентября 2021 года «Волна здоровья» накроет Пермь

Ведущие специалисты федеральных медицинских центров, популяризаторы здорового образа жизни приедут в наш город, чтобы обследовать детей, а также обсудить инновационные технологии оздоровления населения нашей страны и вопросы вовлечения людей в занятия физкультурой и спортом. В акции принимают участие кардиологи, эндокринологи, оториноларингологи, стоматологи, челюстно-лицевые хирурги, офтальмологи, травматологи, акушеры-гинекологи, онкогинекологи и другие специалисты.

8 сентября с 13.15 до 18.15 дети смогут пройти медицинское обследование у лучших специалистов столичных государственных клиник. Обследование будет организовано в специализированных каютах на главной и средней палубе теплоход «Северная сказка» на Причале №4. В первую очередь специалисты будут принимать детей со сложными диагнозами, которые зарегистрировались заранее, но после них могут пройти обследование все желающие.

Там же на «Северной сказке» с 17.00 до 18.30 в конференц-зале на шлюпочной палубе пройдет конференция на тему «Профилактика вирусных инфекций и восстановление после КОВИДа – сфера взаимодействия государства, бизнеса и общества». В дискуссиях также примет участие популярный маркетплейс товаров для здоровья с мировым именем iHerb. Специалисты расскажут о самых главных трендах в области витаминов и минералов. Как партнер всероссийской акции iHerb предоставляет жителям городов-участников промокод "ZDOROV10", который дает скидку 10% при заказе от 4600 рублей на сайте iHerb. Срок действия - до 15 сентября 2021 года.

Презентация проекта «Пункт контроля здоровья» при участии медицинских автомобилей группы компании «ГАЗ» начнется в 14.00 на парковке у Речного вокзала. Там же на одном из медицинских автомобилей с 14.00 до 19.00 любой желающий сможет сделать скрининг сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии.

Обследование детей и женщин специалистами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России будет организовано с 14.00 до 18.30 в Перинатальном центре на улице Маршала Жукова, 33.

Практикум «Первая помощь» МЧС будет проводиться 14.00-15.30 и 15.45-17.15 в Медицинском университете по адресу: улица Петропавловская, 26, 2 этаж, Актовый зал.

С 15.00 до 18.00 на Набережной Перми от Соборной площади до причала №2 пройдет фестиваль «Сохрани свое здоровье» и акция «10 000 шагов к жизни» для любителей ходьбы. В рамках фестиваля состоится бесплатная фитнес-тренировка, будут работать станции здоровья, где можно будет получить консультацию нутрициолога по питанию. Все желающие также смогут принять участие в дискуссиях, посвященных здоровому образу жизни, правильному питанию, регулярным чек-апам организма и смогут задать все интересующие вопросы ведущим нутрициологам и специалистам в области ЗОЖа.

Основной целью акции Всероссийской акции «Волна здоровья» является оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями. С 2006 года «Волна здоровья» прошла практически по всем судоходным рекам России и Черноморскому побережью. Обследовано и проконсультировано более 12 тысяч детей. Это дети, которых специально отобрали и подготовили местные врачи для консультации со специалистами из профильных федеральных центров. Почти 2,5 тысячи из них потом прошли лечение в этих высокотехнологичных центрах. Организатором Всероссийской акции «Волна здоровья» выступает Благотворительный фонд Лиги здоровья нации.

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