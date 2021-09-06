«Центральная идея – рост доходов»: в партии «Новые люди» рассказали о предвыборной программе

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев объяснил, что предвыборная программа партии состоит из восьми разделов и касается всех сторон жизни государства и граждан Фото: архив "КП"

В партии «Новые люди» на пресс-конференции обсудили разделы предвыборной программы. Ее участники обратили внимание, что предложения «Новых людей» коренным образом отличаются от того, что предлагают другие партии. К примеру, никто раньше не предлагал реальные механизмы того, как довести за 5 лет среднюю зарплату в стране до 100 тысяч рублей в месяц, ввести для учителей единую федеральную ставку в размере 75 тысяч рублей, провести налоговый маневр и снизить совокупную ставку налогообложения в России.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев объяснил, что предвыборная программа партии, над которой в течение года работали партийцы и эксперты, состоит из восьми разделов и касается всех сторон жизни государства и граждан: политического устройства, экономики, безопасности и правопорядка, обороны страны, здравоохранения, образования, экологии и внешней политики.

При этом центральной идеей экономической части программы заявляется курс на повышение доходов людей. Одним из путей решения этой задачи должен стать налоговый маневр.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев Фото: архив "КП"

- Своей сложностью и избыточностью существующая налоговая система душит предприятия и работающих, - подчеркнул Алексей Нечаев. - Совокупная ставка налогообложения в России сейчас составляет 46,2 процента. Я иногда шучу: орда брала с покоренных народов десятую часть, а с нас правительство берет дань как четыре с половиной орды.

«Новые люди» предлагают отменить НДС, налог на прибыль и страховые отчисления, введя для предприятий единый налог с оборота. В первый год ставка налога при этом должна составить 7 процентов, а за 4 года она должна уменьшиться до 5 процентов. Взамен предприятия должны выйти из тени, отказавшись от «зарплат в конвертах», и повысить зарплаты работников не менее, чем на 20 процентов. А за 5 лет средняя зарплата в стране должна вырасти до 100 тысяч рублей в месяц.

О концепции политического переустройства рассказала Сардана Авксентьева, советник лидера партии, бывшая мэр Якутска. Как известно, Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева возглавляют федеральную часть списка «Новых людей» на выборах в Государственную думу.

Главной идеей государственного переустройства, по мнению Сарданы Авксентьевой, должна стать децентрализация, в том числе, и в распределении бюджетных потоков.

- Нашим муниципалитеты сейчас пребывают в нищете, достаточно сказать, что их совокупный муниципальный долг достигает почти половины триллиона рублей, - объяснила она. – В итоге невозможно обеспечить их жителям достойную жизнь. У нас как будто две страны и два народа. В одной - все хорошо, экономика растет семимильными шагами, национальные проекты реализуются. В другой, которую мы с Алексеем Нечаевым и с однопартийцами проходим ногами, не все ладно. Наша задача, чтобы эти две России, наконец, воссоединились.

О разделе программы «Новых людей», посвященном образованию, рассказал на пресс-конференции председатель партийного комитета по образованию, главный редактор издательского дома «Первое сентября» Артем Соловейчик. Он напомнил, что опрос, проведенный ВЦИОМом по инициативе «Новых людей», показал: 82 процента жителей страны считают, что сегодняшняя система обучения не готовит детей к самостоятельной жизни. При этом на учителей ложится сверхнагрузка - чтобы заработать на жизнь, они вынуждены работать на полторы, а то и на две ставки.

- По данным статистики, 65 процентов учителей работают на полторы ставки, 30 процентов - на две, - отметил Артем Соловейчик. - Повышение зарплаты учителям является важнейшей и срочной задачей. Мы предлагаем добиться этого путем введения единой федеральной оплаты в размере 75 тысяч рублей за одну педагогическую ставку.

«Новые люди» предлагают отменить НДС, налог на прибыль и страховые отчисления, введя для предприятий единый налог с оборота Фото: архив "КП"

Кроме того, мы предлагаем упразднить Рособрнадзор, который требует от учебных организаций избыточной отчетности, провозгласив академическую свободу педагога. Учить должен человек, а не программа из министерства.

В сфере здравоохранения «Новые люди» предлагает серьезно сосредоточиться на профилактике заболеваний. В предвыборной программе партии отмечается, что специалисты оценивают вклад предупреждения заболеваний в снижение уровня смертности в 70 процентов. Партия предлагает материально поощрять медицинских работников за снижение количества тяжелых и хронических заболеваний. Предлагается также ввести контроль за продовольственным рынком, в частности, - принять государственную программу, которая будет гарантировать детям здоровое и безопасное питание в школах и детских садах.

Это лишь часть инициатив, которые предлагают «Новые люди». Кроме того предлагается сделать выборными должности судей, прокуроров и начальников региональных управлений МВД, повысить престиж военной службы, скорректировать систему государственных закупок, отменив закон 44-ФЗ с его приоритетом дешевизны предложений, расширить практику участия присяжных заседателей в судах, добиться снижения стоимости услуг ЖКХ и многое другое.

НАША СПРАВКА

Партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. На региональных выборах в прошлом году представители «Новых людей» прошли в Заксобрания в Новосибирской, Рязанской, Калужской и Костромской областях, а в Томске партия получила 15 процентов голосов, обойдя ЛДПР.

Напомним: выборы в Госдуму и в региональные законодательные и представительные органы власти пройдут 17-19 сентября. В Госдуму восьмого созыва будут избраны 450 депутатов - 225 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.