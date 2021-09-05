В этом году для посетителей музея воссоздали эпоху Средневековья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоялся Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах».

В этом году для посетителей музея воссоздали эпоху Средневековья.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Центральным событием фестиваля стали сражения рыцарей - состязания лучших бойцов исторического средневекового боя. Они прибыли на ристалище из Прикамья, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Златоуста и других городов.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье рыцари, облаченные в железные доспехи, бились целыми группами – они надвигались стенка на стенку: пятеро на пятеро и дюжина на дюжину. В ход шли самые разные виды оружия – мечи, топоры, алебарды, фальшионы.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поединки в номинациях 5 на 5 и 12 на 12 турнира Parma Challenge были, что и говорить, зрелищны. Предлагаем вам самим убедиться в этом.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО