Коронавирус в Перми, последние новости на 5 сентября 2021 года: суточный прирост заболевших вновь снизился

Фото: permkrai.ru

В Прикамье на утро, 4 сентября за прошедшие сутки выявили 462 новых случая заражения COVID-19. 87 заболевших отправились лечиться в больницы. 375 – на дом, под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в регионе достигло 89 634. В числе 462 новых заболевших 187 пациентов мужского пола, 275 – женского, среди заболевших 61 ребенок. Выздоровело 508 человек. Скончалось за сутки от болезни 13 человек. Общее число умерших от COVID-19 в регионе за время пандемии составило 4 196.

Отметим, суточное число новых заболевших снижается с 31 августа.

Новые заболевшие обнаружены в 28 территориях региона.137 из них выявили в Перми. На втором месте идет Чайковский, в котором обнаружено 99 инфицированных. Третье место занимают Березники. Там заболел 61 житель.

В Осинском городском округе коронавирус выявилиу 41 прикамца. В Октябрьском городском округе – у 22, в Соликамском городском округе – у 18.

Фото: permkrai.ru

По 11 зараженных зафиксировано в Березовском муниципальном округе и Чердынском городском округе, по 8 – в Красновишерском, Краснокамском и Суксунском городских округах, по 7 – в Ординском муниципальном округе и Очерском городском округе. В Пермском муниципальном районе COVID-19 подтвердился у 5 человек, в Лысьвенском городском округе – у 3.

По 2 заболевших выявлено в Верещагинском городском округе, Куединском муниципальном округе и Кунгуре. По одному инфицированному обнаружено в десяти территориях Пермского края. Это Губаха, Александровский, Бардымский, Карагайский и Уинский муниципальные округа, а также Горнозаводский, Добрянский, Нытвенский, Оханский и Чернушинский городские округа.