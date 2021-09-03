Коронавирус в Перми, последние новости на 4 сентября 2021 года: в Прикамье разыграют автомобиль среди пожилых людей, которые прошли вакцинацию от COVID-19

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 4 сентября 2021 года: в Пермском крае выявлено 465 новых случаев заражения COVID-19: 82 человека проходят лечение в больницах, 383 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 89 172. В числе 465 новых инфицированных 192 пациента мужского пола, 273 – женского, среди заболевших 69 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 56 человек, от 30 до 49 лет – 126 человек, 149 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

В Прикамье ищут способы активизировать вакцинацию.

- В Пермском крае среди жителей старше 60 лет проведут стимулирующую акцию, в рамках которой будет разыграно более 300 призов, главным из которых станет автомобиль, - сообщили в краевом оперштабе по противодействию коронавирусу. - Акция «Плюс к здоровью» пройдет в 4 этапа, участие в ней смогут принять жители Прикамья старше 60 лет, прошедшие иммунизацию после 6 сентября. Подробности сообщим чуть позже.