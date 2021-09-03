Через несколько дней после родов Оксану и Добрыню выписали из роддома. Фото: семейный архив.

- Вот это богатырь, давно мы таких не видели, - первое что услышала от акушера в роддоме Оксана Санникова.

Удивится действительно было чему, 28 августа в роддоме по улице Братьев Игнатовых в Перми появился на свт мальчик. Его вес - 5 килограммов 880 граммов и 59 см ростом.

Малыш родился в семье Оксаны Санниковой и Сергея Хохрякова. У пары уже подрастает 5-летняя дочка и они с нетерпением ждали повеления на свет сыночка. Зная пол ребенка, родители подобрали имя для мальчика, но окончательно хотели определиться после его рождения.

- Последние несколько месяцев живот стал сильно расти, - вспоминает Оксана. – Знакомые стали спрашивать: «У вас что, двойня». – На 40-й неделе мне сделали УЗИ и сказали, что малыш очень крупный и самой рожать не разрешили. Назначили операцию, все прошло хорош. Когда сын родился, все, конечно, удивились, какой он крупный, почти 6 килограммов и выглядит, как двухмесячный.

Раньше в роду у семейной пары таких крупных деток не было.

По словам Оксаны, ни у нее, ни у супруга в роду младенцев с таким весом не было.

- Сережа, узнав про вес сына, сказал: «Давай назовем его Добрыней», - говорит Оксана. – Я сначала удивилась такому выбору, но мне понравилась, сыночек у нас действительно родился настоящим богатырем.

Через несколько дней Оксану с Добрыней выписали из роддома. Встречать их пришли близкие родственники – муж с дочкой и родители. 5-летняя Машенька пока привыкает к братику и помогает маме о нем заботиться.

Кстати

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