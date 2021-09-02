Коронавирус в Перми, последние новости на 3 сентября 2021 года: цифры заболеваемости снижаются

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае коронавирусная инфекция на утро 2 сентября была выявлена еще у 468 жителей. Произошло небольшое снижение заболеваемости по сравнению с предыдущими днями. Роспотребнадзор сообщает, что 49 человек проходят лечение в больницах, 319 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди заболевших 60 детей. Скончались за сутки 28 человек с ковидом. Общее число заболевших с начала пандемии в Пермском крае - 88 707.

А новые случаи заражения COVID-19 в Прикамье выявлены на территориях 29 муниципалитетов. Больше всего заражений выявлено в Перми – 328. Далее идет Краснокамский городской округ. Там обнаружено 35 человек с инфекцией. На третьем месте Нытвенский городской округ, в котором зафиксировано 16 случаев заболевания.

В Верещагинском городском округе инфицировались у 13 жителей. В Александровском муниципальном округе – 12, в Очерском городском округе – 11. В Оханском городском округе заболели 8 прикамцев, в Ильинском городском округе – 7, в Пермском муниципальном районе – 5, в Добрянском городском округе – 4.

По 3 случая COVID-19 выявлено в Березниках, Кизеле, Кунгурском муниципальном районе и Лысьвенском городском округе, по 2 – в Соликамском и Чернушинском городских округах.

Фото: permkrai.ru

По одному заболевшему обнаружено в тринадцати территориях Пермского края. Это Горнозаводский, Гремячинский, Октябрьский, Суксунский и Чусовской городские округа, а также Бардымский, Карагайский, Кишертский, Кудымкарский, Куединский, Уинский, Юрлинский и Юсьвинский муниципальные округа.

А краевые власти объявили лотерею среди пенсионеров, привившихся от COVID-19. Будет разыграно около 300 призов, главный из которых - автомобиль. Об этом на заседании совета глав муниципалитетов сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень.

Акция стартует 6 сентября. Всем вакцинировавшимся пенсионерам будут давать флаеры участника акции. Участвовать в лотерее смогут только граждане старше 60 лет.