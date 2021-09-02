Пермская молодежь сможет посетить театры и выставки бесплатно

- Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 сентября школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет смогут получить «Пушкинскую карту», на балансе которой будет 3000 рублей. В 2022 году сумма увеличится до 5 тысяч. Эти деньги можно потратить только на билеты в учреждениях культуры. На заседании правительства ПК губернатор Дмитрий Махонин отметил актуальность данного проекта.

- Мы с вами прекрасно понимаем, что много молодежи живет в виртуальном мире , в соцсетях и даже не знают культурную среду, которая нас окружает. Они редко стали ходить в музеи и театры. Мы должны прививать любовь к нашей культуре!

«Мы рады участвовать в программе «Пушкинская карта», ведь нам действительно есть, что показать, как молодежи Пермского края, так и гостям из других регионов» - отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. И подробно объяснил, как можно воспользоваться данной картой

- Для этого нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура» и получить Пушкинскую карту – виртуальную или пластиковую - платежной системы «Мир». Афиша доступных для посещения мероприятий опубликована в приложении, там же можно купить билет. На «Пушкинской карте» зарезервировано 3 тыс. рублей. Средства необходимо использовать до конца календарного года.

Уже сейчас с помощью карты можно приобрести билеты на премьерный показ «Богемы» в Пермском театре оперы и балета и знаменитую постановку «Винил» Пермского Театра-Театра, посетить концерт известного на весь мир пианиста Ивана Бессонова в Пермской краевой филармонии, совершить тур по лучшим сокровищницам музейных артефактов региона – побывать в Музее пермских древностей, прогуляться по музею-заповеднику «Усолье Строгановское», заглянуть в Пермскую художественную галерею.