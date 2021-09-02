Могут оформить микрозайм или списать деньги с карты: эксперт рассказал, как пермякам распознать работодателя-мошенника

За последние два года рынок труда в Перми демонстрирует активный рост Фото: Дмитрий Ахмадуллин

По статистике, как минимум раз в своей трудовой деятельности почти 80% соискателей сталкивались с недобросовестными работодателями. Определить подвох на этапе собеседования удается далеко не всегда – более четверти (26%) кандидатов оказываются обманутыми в своих ожиданиях, уже работая в компании.

За последние два года рынок труда в Перми демонстрирует активный рост. По сравнению с первым полугодием 2020 года в 2021 году число предложений для соискателей вакансий увеличилось почти в два раза. Соискательская активность также заметно выросла – на 28% по отношению к прошлому году и на 73% – за два года.

Положительной динамике неизбежно сопутствует и увеличение риска столкнуться с недобросовестным работодателем. Советы от эксперта позволят свести риск обмана при выборе нового места работы к минимуму или полностью его исключить. Руководитель по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков рассказал, на что обращать внимание при выборе работодателя, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не потратить зря время и нервы.

Не ведитесь на слишком высокую зарплату – это бесплатный сыр

Слишком высокая зарплата в описании вакансии – повод насторожиться. Если цифра значительно превышает средний показатель по рынку, скорее всего, работодатель пытается ввести вас в заблуждение. Чаще всего за чрезмерно сладкой зарплатой скрывают сдельную систему оплаты, очень низкий оклад или его отсутствие и премии от выполнения завышенного плана. Иногда высокая зарплата вкупе с расплывчатым описанием вакансии может сигнализировать о нелегальной деятельности компании – финансовой пирамиде или оказании услуг интимного характера.

Как обезопасить себя: найдите три-пять аналогичных вакансий от других работодателей в вашем регионе, чтобы понять средний уровень зарплаты для подобной должности. Предложения на 5-10% выше рынка – ничего страшного; в 2–3 раза – подозрительно.

Разберитесь, что скрывается за красивым описанием вакансии

Эффектные фотографии вашего будущего рабочего места – офис класса А, чистый и суперсовременный склад, блестящий автопарк – почти наверняка взяты с фотостоков. Заманчивые условия работы в объявлении могут иметь мало общего с реальностью. Например, тесный кабинет вместо опен-спейса, сырой и неотапливаемый ангар вместо теплого и хорошо оснащенного склада, ваш собственный автомобиль вместо транспортного средства компании.

Как обезопасить себя: постараться заранее посетить предполагаемое место работы, не стесняйтесь задавать вопросы на собеседовании, по возможности пообщайтесь с будущими коллегами, при приеме на работу внимательно читайте все документы перед подписанием.

Не платите за работу – платить должны вам

Собеседование прошло успешно, вы подошли работодателю, но осталась самая малость – пройти переквалификацию или дополнительное обучение за ваш счет? Смело отказывайтесь от такого предложения, даже если это вакансия вашей мечты. Как правило, отношения с таким псевдоработодателем завершаются сразу после оплаты «обучения». Другой схожий вариант – оплата услуг рекрутера «до результата». Услуги рекрутинговых агентств оплачивает работодатель; для соискателей они почти всегда бесплатны.

Как обезопасить себя: не платить, не подписывать документы с финансовыми обязательствами.

Не сообщайте работодателю CVV вашей карты

Компания готова взять вас на работу и сразу собирается перевести на карту компенсацию оплаты проезда до рабочего места, обедов и даже занятий в спортзале? Отлично, но для этого достаточно только номера карты или телефона, к которому она привязана. Если требуется заполнить информацию о карте по ссылке – это, скорее всего, фишинг: вместо перечисления с вашей карты спишут деньги. Также настораживающий знак – просьба предоставить копию паспорта для рассмотрения вашего резюме. По копии мошенники могут оформить микрозайм на ваше имя.

Как обезопасить себя: не вводить данные своей карты по ссылке, не сообщать устно или письменно CVV и дату действия вашей карты, не ставить подпись под незаполненными документами, не передавать свой паспорт в чужие руки, не высылать копию паспорта хотя бы до собеседования с работодателем.

Все проверяйте заранее

Даже если объявление вызывает доверие – обязанности прописаны подробно, а зарплата соответствует рыночному уровню, есть смысл заочно познакомиться с потенциальным работодателем поближе. Добропорядочная компания, как правило, не станет скрывать своего названия в вакансии. Но кадровые агентства часто не раскрывают сразу, в какую компанию нанимают. В этом случае стоит настоять на своем и выяснить название компании, ведь вы имеете полное на это право. После уже можно выделить время, чтобы проверить, существует ли компания на самом деле, платит ли налоги, не имеет ли налоговой задолженности.

Как обезопасить себя: ЕГРЮЛ и сервис ФНС «Прозрачный бизнес» помогут быстро разобраться, что за компания попалась на вашем пути. В сети можно найти сайты с отзывами бывших работников о разных компаниях. Будьте уверены – если за компанией водятся какие-то грешки, о них непременно напишут. Минус этого подхода заключается в том, что отзывы могут быть предвзятыми, от недобросовестных работников или конкурентов.

Однако самый действенный способ проверки – когда такую работу за вас выполняют профессионалы. Например, на крупных рекрутинговых площадках компании, которые размещают вакансии, тщательно проверяются.

Ищите работу на крупных рекрутинговых площадках

Обезопасить соискателей от недобросовестных работодателей для рекрутинговых платформ сегодня – главный приоритет. Например, некоторые площадки, которые использует соискатель для онлайн-поиска вакансий, отмечают добросовестные компании специальным значком «Компания проверена». Это значит, что компания официально зарегистрирована, не является банкротом и исправно платит налоги.

Все эти рекомендациям позволят избежать неприятных сюрпризов при поиске работы и трудоустройстве на новое место.