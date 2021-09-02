Бархатный сезон в России: куда выгоднее лететь из Перми этой осенью

Авиакомпании в сентябре и октябре по сравнению с летними месяцами тоже сбросили стоимость билетов в Сочи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шикарное лето в Пермском крае, увы, закончилось. В этом сезоне на берегах Камского моря было не хуже, чем на российских курортах. Но если вы еще не отгуляли свой отпуск, рассказываем, куда можно слетать этой осенью по бюджетным ценам.

Нижний Новгород

Цены на самолет в Нижний Новгород начинаются от 1280 рублей в одну сторону. Не покупайте билеты сразу «туда-обратно». Проверьте сначала расценки в одну сторону, а потом введите в поиске обратный маршрут. Как правило, цена будет значительно ниже.

К примеру, сайт поиска дешевых авиабилетов предлагает улететь в сентябре из Перми в Нижний - за 1280 рублей и 1580 рублей обратно. Итого поездка в обе стороны на одного - 2860. Если же покупать билеты в обе стороны, заплатить придется 3-4 тысячи рублей. Стоимость одинакова и в сентябре, и в октябре. Отметим, что цены на билеты указаны без стоимости багажа.

Калининград

В Калининград есть прямые рейсы из Перми, но можно улететь и с пересадкой в Москве, так дешевле. Например, в сентябре с пересадкой путь займет примерно 5,5 часа, цена билета около - 4500 рублей. Прямой летит 3 часа 15 минут, билет стоит почти - 5800. Обратный билет обойдется примерно в 4200 рублей.В октябре цены примерно такие же. Итого: 10 000 рублей в обе стороны на одного.

Санкт-Петербург

Погулять по Северной столице в конце сентября можно, улетев за 2500 в одну сторону, в октябре еще дешевле - 1999 рублей. Обратно цены на билеты по такой же стоимости. Рейс прямой, лететь 2 часа 30 минут. Итого - 4500 туда и обратно на одного.

Казань

Один час на самолете - и вы в Казани. В столицу Татарстана можно улететь в сентябре примерно за 3200 рублей, в октябре - от 4000 рублей. Обратно примерно - 4200. Итого - 7400 на одного человека.

Москва

Билеты в Москву этой осенью оказались одними из самых дешевых в списке городов для путешествий по России, 1999 рублей - и вы в Москве, в любой из трех месяцев осени, обратный билет стоит столько же. Время в пути - 2 часа 15 минут. Итого на перелет придется заложить примерно - 4000 рублей.

В сентябре в Анапе еще достаточно комфортная температура воды и воздуха, так что можно рвануть на недельку. Фото: Виталий КАРНАУХ

А ГДЕ ПОЗАГОРАТЬ?

С погодой на курортах Краснодарского края этим летом было все не очень. Юг переживал природные катаклизмы. Весна и начало лета были непривычно холодными, а в конце июля на Черноморское побережье обрушились ливни, которые затопили курортные города.

Сейчас пострадавшие районы постепенно приходит в себя. Стихия заставила снизить цены на жилье в конце лета, поэтому можно выгодно забронировать гостевой дом, отель или снять квартиру, да и билеты на самолет стали дешевле.

Анапа

В сентябре в Анапе еще достаточно комфортная температура воды и воздуха, так что можно рвануть на недельку, тем более цены на билеты стали ниже. Средняя температура воздуха +24…+26 градусов, температура воды +18…+22. Прямой самолет долетит до курортного города за три часа, цена билета в сентябре и октябре от 2500 рублей, обратно от4000. Итого на одного - 6500.

Сочи

Авиакомпании в сентябре и октябре по сравнению с летними месяцами тоже сбросили стоимость билетов в Сочи. В одну сторону полет без пересадок обойдется в 3500 рублей, обратно билет будет стоить примерно- 5200 в сентябре и около - 4100 в октябре. Время в пути - 3 часа 10 минут. Итого примерно - 7600 рублей.

Крым

В конце сентября улететь в Крым можно за 2400 рублей, но в основном цены в этом месяце на прямой рейс в районе 4 тысяч. Самолет летит чуть больше 3 часов. В октябре цена билета от 4000 до 5000 рублей. Обратно примерно - 6500 в сентябре и 5000 в октябре. Итого - 10 500 рублей.

Кстати

Ребенок до 2 лет может лететь со скидкой в 90 процентов, а иногда совсем бесплатно. Но младенцам не предоставляются отдельное кресло и багажное место.

Для детей от 2 до 12 лет цена билета обычно 50-70 процентов от тарифа. А дальше - взрослые правила: отдельное кресло и тот же объем багажа, что и у взрослого пассажира. С 12 лет пассажир уже считается взрослым.