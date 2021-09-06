Феи в белых халатах - 2021: «Комсомолка» подвела итоги конкурса самых очаровательных медицинских работников Пермского края

Победители получат призы и подарки от «Комсомолки» и партнера нашего конкурса

«Комсомольская правда» - Пермь» подвела итоги конкурса «Феи в белых халатах» -2021, в котором принимали участие медицинские работники муниципальных и частных медорганизаций со всего Пермского края. Нашим конкурсом мы хотели выразить благодарность всем медикам за их нелегкий труд и сделать так, чтобы об их благородном деле узнали все жители края. Десятки врачей, фельдшеров, медсестер и других специалистов, кто работает в этой сложной и ответственной профессии, прислали в редакцию свои фото и небольшие рассказы о себе.

Перед нашими читателями стояла нелегкая задача, ведь победить, несомненно, достойны были все, но выбрать нужно было только трех человек. За наших конкурсантов голосовали люди из разных городов и поселков Пермского края. Голосовали пациенты, друзья, близкие, коллеги-медики, представители других профессий. И вот настало время назвать имена трех победителей.

Больше всего голосов наши читатели отдали за Флориду Мирзалиеву. Флорида больше 10 лет работает старшей медицинской сестрой в Пермской Краевой больнице и в ООО Клиника женского здоровья. За Флориду проголосовали 1119 человек.

Флорида Мирзалиева

На втором месте с 1102 голосами врач-терапевт Елена Олиниченко, работающая в Пермском филиале ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России. Как вспоминает сама Елена, врачом она могла и не стать, в старших классах она влюбилась в биологию, и уже собиралась поступать на биологический факультет, но потом у нее появилось сильное желание помогать людям и Елена выбрала медицину. Закончила институт и уде много лет работает терапевтом.

Елена Олиниченко

И третье место нашего конкурса с 207 голосами занимает Любовь Несветаева, которая работает медицинской сестрой по физиотерапии отделения медицинских услуг Пермский филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России.

«Всегда хотела стать стюардессой. Но попала в медицину. С 1999 года, начинала в онкодиспансере санитарочкой, помогала лежачим пациентам, кормила, мыла. Работы было много, вечерами успевала учиться на медицинскую сестру. На предприятии тружусь 10 лет, помогаю взрослым и деткам восстанавливаться и проходить реабилитацию», - рассказала о себе Любовь.

Любовь Несветаева

Наши победители получат призы и подарки от «Комсомолки» и партнера нашего конкурса - компании «Свеза». Мы еще раз благодарим всех наших врачей за участие, и уверены, что главные победы у них еще впереди.