Сергей Миронов: В стране есть деньги для того, чтобы побороть бедность

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лидер партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронов приехал в столицу Прикамья. Мы уже писали о том, что свой визит он начал с возложения цветов к памятнику ВДВ. Он пообщался с ветеранами боевых действий и поддержал их предложение о создании при Минтруда агентства по делам ветеранов. После этого он посмотрел, как работает в Перми мобильный пункт Центра правовой помощи партии и обсудил с жильцами ветхого жилья проблемы, возникшие при расселении аварийных домов. Затем Сергей Миронов встретился с представителями территориального самоуправления Мотовилихинского района, которые протестуют против строительства на территории стадиона у УДС «Молот». Он пообещал уже в этом году выйти с законодательной инициативой о запрете строек на открытых спортсооружениях, поблагодарив людей за активную гражданскую позицию.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В тот же день Сергей Миронов выступил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). Речь в основном шла о том, как в нашей стране побороть бедность:

- Президент принял решение о выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей - это замечательно, - отметил Сергей Миронов. - Но сегодня, чтобы собрать ребенка в школу, нужно минимум 20 тысяч рублей. В чем заключается идея нашей социалистической политической партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» о введении справедливого базового дохода? Суть нашего предложения - поэтапно, в три этапа начать денежные выплаты людям. На первом этапе, с 1 января 2022 года каждому члену семей с детьми, включая несовершеннолетних, начать выдавать по 10 тысяч рублей ежемесячно. На втором этапе то же самое - всем пенсионерам без исключения и без справок выплачивать такие же суммы. На третьем этапе - каждому гражданину Российской Федерации.

- Где можно было бы взять для этого немалые суммы?

- Действительно, возникает вопрос: откуда деньги? Мы посчитали и показали, что можно уже сегодня изыскать 19,5 триллиона рублей, не включая печатный станок. Для реализации первого этапа нашей программы нужно 7,5 триллиона рублей. Два года назад, в июле 2019 года, мы внесли в Госудму законопроект, по которому предлагаем перераспределить денежные ресурсы в пользу повышения благосостояния людей. Суть проста: Минфин закладывает в бюджет прогноз цены на нефть в этом году 44 доллара за баррель. И все, что сверх этой цены, - идет в Фонд национального благосостояния. Мне как гражданину этой страны непонятно, почему до сих пор эти деньги в лучшем случае лежали мертвым грузом, а в худшем - мы кредитовали экономику США, покупая американские облигации той страны, которая вводит против нас санкции и объявляет нас империей зла. По нашему законопроекту 90 процентов этих средств должны идти в фонд, который мы назвали Фондом национального сбережения. На сегодняшний день это было бы 5,5 триллиона рублей. Также мы предлагаем запретить возврат налога на добавленную стоимость экспортерам нефти и газа. Примерно 2 триллиона рублей в год государство им возвращает, как только углеводороды пересекут нашу границу. Спрашивается, на каком основании? Кроме того, мы хотим навести порядок на таможне. Это даст примерно до полутора триллионов рублей. При распределении чиновниками госконтрактов «своим» компаниям государство теряет, как минимум, 3 триллиона рублей. Тут также требуется навести порядок. Есть и еще подобные меры, за счет которых можно было бы в короткие сроки вернуть в казну около 19 триллионов рублей.

- Не приведут ли такие выплаты к росту настроений иждивенчества среди людей, как об этом говорят некоторые политики?

- Во всем мире понимают - в условиях цифровизации и роботизации будут сокращаться рабочие места. А людям нужно жить. Нас критикуют, мол, вы что, хотите халяву развести? Наоборот, практика показывает, что там, где людям начинают давать деньги, безработица уменьшается. Граждане получают новые специальности, начинают жить полноценно, перед ними не стоит вопрос, чем они завтра будут кормить детей. У нас многие работающие люди вынуждены выживать. Есть такое объяснение этому - что мы бедная страна. Наоборот, мы богатая страна. Работающие бедные это уникальное позорное явление нашей страны. Во всем мире, если человек работает, он не может быть бедным. И только в нашей богатейшей стране люди вкалывают за 12, 15, 20, 25 тысяч рублей, то есть за деньги, на которые нельзя нормально прожить. На что рассчитан нынешний установленный прожиточный минимум? На то, чтобы люди еле ноги волочили? Мы предлагаем новый порядок расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Если мы хотим бороться с бедностью - нужно поставить честный диагноз. На самом деле у нас не 18,5 миллиона бедных людей, а 50, а то и 60 миллионов граждан, половина страны. МРОТ должен быть не 12 тысяч, а как минимум 50 тысяч рублей. Нужно переходить на почасовую оплату. Один час неквалифицированного труда должен стоит 300 рублей. А затем должны устанавливаться повышающие коэффициенты. Например, в случае наличия той или иной специальности, работы на сложном или вредном производстве, в неблагоприятных климатических условиях. У нас любят ссылаться на якобы низкую производительность труда. Но начните платить людям нормальные деньги - и она повысится.

- Вы также предлагаете серьезно изменить подходы при налогообложении - для чего?

- Сегодня у нас государство трепетно относится к жирным котам, как я называю олигархов. Посмотрите, как устроена налоговая система. Где у нас прогрессивная шкала подоходного налогообложения? Почему Депардье в свое время попросил российское гражданство? Потому что в Европе он должен был отдать в виде налогов половину своих доходов. А в щедрой России - всего лишь 13 процентов. Налоговую систему нужно переделывать в пользу человека труда. Олигархи готовы платить налоги больше, но государство их жалеет, потому что кто-то все еще надеется, что его величество рынок все расставит по местам своей невидимой рукой, как это обещают нам уже 30 лет. А на самом деле эта невидимая рука пошарила у нас у всех по карманам, а у некоторых чиновников, такое впечатление, оставила в голове одну извилину под названием «доллар». Все это нужно в корне менять.

- Вы называете партию социалистической, пожалуй, впервые она идет под этим брендом. Имеется в виду новый тип хозяйствования или что-то иное?

- Мы предлагаем изменить отношение к человеку. Мы признаем частную собственность, но мы против того, чтобы рынок владел и управлял людьми. Мы говорим, что мерилом всего должен быть человек, его социальное самочувствие, его безопасность, его счастье, наконец. Мы ведем речь о новом социализме. Мы честно заявляем, что не хотим строить капитализм в нашей стране. Мы верим, что Россия достойна другого, более счастливого будущего. Это будет не советский социализм, хотя и в нем было много хорошего, например, лучшее в мире бесплатное образование, здравоохранение с профилактикой. Мы должны вместе построить новый социализм, иначе Россия зайдет в тупик, как все страны Запада сейчас в него заходят. Да, мы впервые взяли такое название - социалистическая партия, потому что вся наша работа направлена именно на справедливость. Потому что социализм - это справедливость во всем. В отношении государства к человеку, в отношениях между людьми.

- Что можете сказать по поводу предстоящих выборов в Госдуму, в Законодательное Собрание?

- У многих есть непонимание того, что жизнь людей напрямую зависит от того, кого они выберут в депутаты. Партийный монополизм привел, например, к тому, что практически без анализа и обсуждения был увеличен пенсионный возраст, проводится так называемая мусорная реформа, внедрены в существующем виде единые государственные экзамены. Чтобы это изменить, нужно прийти и проголосовать. Причем выбор нужно делать не «сердцем», а осознанно. Сейчас висят красивые бильборды многих малых партий, которые наверняка не наберут необходимого процента для прохождения в Госдуму, и отданные за них голоса перераспределятся таким образом, что это будет укреплять партийный монополизм. Однако в Государственной Думе нового созыва вновь будут представлены прежние четыре партии, и если удастся не допустить монополии одной из них, мы можем, например, предотвратить попытки нового повышения пенсионного возраста и, наоборот, проголосуем за отмену пенсионной реформы. Как сказал один неглупый человек: если ты не хочешь заниматься политикой, то политика займется тобой.

- Какую минимальную планку как лидер партии вы бы видели в Перми и Пермском крае?

- Мы будем бороться, как минимум, за второе место, а значит - претендовать и на первое. Если в целом за нашу партию в регионе на выборах отдадут меньше 15 процентов голосов, будем считать, что где-то мы не доработали. Наша фракция должна стать более многочисленной. Мы профессионалы, мы понимаем, как работает экономика. Мы голосуем против урезания расходов на социальную сферу и ежегодно готовим альтернативный проект бюджета. Мы знаем, где взять деньги, чтобы сделать жизнь людей лучше. Мы за справедливость, за людей труда, за наших стариков, которых обидели, мы за нашу молодежь, мы за повышение стипендий, за бесплатное образование, здравоохранение. Я уверен, что нас услышат и поддержат. Надо менять нашу жизнь.