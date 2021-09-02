С друзьями любая погода не страшна! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики рассказали, какой будет погода в Перми в сентябре 2021 года. Увы, они не исключают, что в этом году во второй половине сентября у нас может не быть традиционного «бабьего лета».

Впрочем, это еще только предположения. Зато определенно синоптики говорят, что в первой половине месяца будет непривычно холодно и дождливо. Уже в ближайшие дни дожди отыграются за все засушливое лето. А в воскресенье к нам нагрянут затяжные холода.

Правда, в пятницу и субботу еще немного погреемся, но и – помокнем. Будет еще сравнительно тепло, хотя пасмурно и дождливо. Даже ночью будет от +11 до +16 градусов, что значительно теплее нормы для начала сентября. А

- В эти дни во время редких прояснений столбик термометра в Перми может подняться до +18 градусов, а в южных районах края – даже до + 20 градусов, - сообщил инженер ГИС-центра ПГНИУ, доктор географических наук Андрей Шихов. – Теплыми будут и ночи – от +11 до +16 градусов. Но при этом с небольшими перерывами будут лить дожди. Сильнее всего они будут в субботу вечером. Так что засуха в Прикамье закончится – дождливо будет во всех районах края. На востоке региона вероятны также грозы со шквалистыми порывами ветра. Но Пермь они, скорее всего, минуют.

С воскресенья начнется уже настоящая осень. В воскресный день воздух не прогреется выше +12 градусов. А дальше наступят затяжные холода.

На следующей неделе, скорее всего, в Прикамье придется объявлять начало отопительного сезона – среднесуточная температура будет ниже +6 градусов, то есть заметно меньше тех 8 градусов в течение суток, при которых должны пускать тепло в батареи.

Из этого похолодания мы будем, скорее всего, выходить довольно медленно. Оно вообще может растянуться до середины месяца.

Хотя с погодой на вторую половину сентября – большая неопределенность. Все будет зависеть от того, куда сместится скандинавский антициклон. Если - на восток, то у нас все-таки наступит бабье лето, хотя, может быть, не особенно теплое. К подобному сценарию, кстати, склоняется большинство прогностических центров. Но если антициклон задержится в Скандинавии, то устойчивого тепла, которое почти каждый год бывает во второй половине сентября, мы можем не увидеть.

По прогнозам синоптиков на сентябрь 2021 года, первый месяц осени в Пермском крае в любом случае обещает быть заметно холоднее того, к чему мы привыкли за последние годы.