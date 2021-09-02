Скоро погреюсь.

Синоптики сообщили прогноз погоды на 10 дней - с 3 по 12 сентября 2021 года. Они предупредили, что погожей погоды пока нам нечего ждать. Уже в ближайшие дни дожди отыграются за все засушливое лето. А в воскресенье к нам нагрянут затяжные холода.

- То, что в первой половиной сентября нам не стоит рассчитывать на хорошую погоду, можно уже сказать с уверенностью, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, доктор географических наук Андрей Шихов. - Нас ждет сильное и продолжительное похолодание с осадками, возможно, дней на десять. В пятницу и субботу, правда, будет еще сравнительно тепло, хотя пасмурно и дождливо. Даже ночью будет от +11 до +16 градусов, что значительно теплее нормы для начала сентября. А днем при редких прояснениях столбик термометра и вовсе поднимется в Перми до +18 градусов, а по югу края – и до + 20 градусов. Но дожди будут лить с небольшими перерывами в течение двух суток, так что засуха закончится во всех районах Прикамья. Самые сильные осадки ожидаются вечером в субботу. Вероятны грозы со шквалистыми порывами ветра, но они, скорее всего, прогремят чуть восточнее Перми.

С воскресенья начнется погружение в настоящую осень. В воскресный день столбик термометра уже не поднимется выше +12 градусов. А дальше станет еще холоднее.

Следующая неделя для начала сентября будет очень холодной. Среднесуточная температура ожидает существенно ниже тех 8 градусов, при которой должны объявить отопительный сезон: меньше 6 градусов. Днем столбик термометра будет держаться в диапазоне от +7 до +10 градусов. При этом будет пасмурно и дождливо.

Согласно прогнозу погоды синоптиков на сентябрь 2021 года, первый месяц осени в Прикамье обещает быть холоднее нормы.