Школьники получат бесплатный проезд, а многодетные семьи - денежную компенсацию

На улице Юнг Прикамья, 3 строится новый корпус школы «СинТез». Фото: Виталий КОКШАРОВ

24 августа состоялось последнее заседание Пермской городской Думы 6-го созыва: в этом составе депутаты уже больше не соберутся. Глава Перми Алексей Дёмкин поблагодарил депутатов за активность, поддержку инициатив городской администрации и за конструктивную критику.

- Бывало, мы жарко спорили, но в итоге всегда принимали взвешенные решения в интересах жителей, - сказал Алексей Дёмкин.

Новые школы и детсады

Так как последнее заседание состоялось накануне нового учебного года, естественно, что немало вопросов, рассмотренных на нем, затрагивали тему пермского образования. Так, в рамках «Часа депутата» заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов рассказал, насколько готовы принять детей городские школы и детсады.

- 1 сентября для пермских ребят откроют двери 101 школа, 80 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования, - сообщил Алексей Грибанов. - Всего в Перми 131 684 школьника, из них более 15 тысяч пойдут в этом году в первый класс.

В августе все учебные заведения Перми были проверены районными межведомственными комиссиями, в состав которых входили представители городского департамента образования, специалисты Роспотребнадзора, МЧС, МВД, Росгвардии и ФСБ. Они убедились - школы готовы к новому учебному году. Особое внимание в этом учебном году вновь будет уделяться эпидемиологической безопасности. Ежедневно в школах у учеников перед входом будут измерять температуру, а все помещения - дезинфицировать.

Количество мест в пермских школах и детских садах в Перми в этом году увеличилось, в общей сложности более чем на две тысячи. Была открыта гимназия №3 на Гайве. 1 сентября учеников примет новый корпус школы №93 «Фотоника». До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию после капитального ремонта здание школы №79 в микрорайоне Левшино. Сейчас там ведется подготовка к началу учебного процесса.

Для садиков закуплено самое современное оборудование и развивающие игры. Фото: Виталий КОКШАРОВ

Благодаря реализации национального проекта «Демография» в 2021 году пермских малышей приняли новые детские сады: «Планета Здорово» по улице Евгения Пермяка, 8а, «Симфония» по улице Байкальской, 26а, «Талантика» по улице Плеханова, 63, а также «Уральские Самоцветы» по улице Желябова, 16б.

- Каждый садик имеет не номер, а собственное название, мы закупили для них самое современное оборудование, развивающие игры, - рассказал Алексей Грибанов и добавил: - Завидую тем детям, которые ходят в эти садики.

Строительство и капитальный ремонт учреждений образования будут продолжены. В этом году завершается комплексный капитальный ремонт детского сада «Старт» по улице Бушмакина, 8, в результате которого появятся 80 дополнительных мест для детей дошкольного возраста. А в 2022 году откроются новые здания школ «СинТез» на улице Юнг Прикамья, гимназии №17 и Пермской кадетской школы №1 на улице Целинной, 15.

Вторая смена останется

Заслушав представителя администрации, депутаты задали ему ряд вопросов. Их интересовало, как разрешена проблема приема детей в 1-е классы элитных школ и качества школьного питания. Заместитель главы города ответил, что учеников начальных классов во все школы принимают по месту жительства.

- И в первый класс родители ведут своих детей, ориентируясь на конкретного учителя, а не на имя школы, - объяснил Алексей Грибанов. - Что же касается питания, мы контролируем, чтобы качество у всех подрядчиков было одинаковым. Для этого проводим дегустацию, кстати, приглашаю депутатов также принять в ней участие.

Депутат Олег Бурдин отметил, что, несмотря на создание новых учебных мест, много детей вынуждены учиться во вторую смену.

- Что делается властями для того, чтобы изменить эту ситуацию? - спросил депутат.

- Раньше было постановление, что все дети должны учиться в первую смену, теперь это постановление отменено, - ответил Алексей Грибанов. - В настоящее время во вторую смену занимаются примерно 30 процентов детей. Наша задача снизить этот показатель до 20 процентов. Но полностью вводить обучение в одну смену мы не планируем. В таком случае все дети должны будут заниматься в кружках и секциях во вторую смену, то есть придется увеличивать количество учреждений дополнительного образования.

Доходы бюджета выросли

На завершающем заседании депутаты внесли изменения в бюджет на 2021-й и плановый период 2022 - 2023 годов. Доходная часть в этом году увеличилась на 199 миллионов рублей, это связано с уточнением поступлений по НДФЛ. А также уменьшился объем межбюджетных трансфертов, так как полномочия по строительству здания школы №82 и техношколы им. Савиных переданы краевому Министерству образования. Благодаря этому высвободились средства - 243 миллиона рублей на 2021 год, 485 миллионов рублей – на 2022 год и 376 миллионов - на 2023 год. Эти деньги решено направить на строительство корпуса гимназии №17 и реконструкцию манежа «Спартак».

Дополнительные средства, образовавшиеся за счет перераспределения в трехлетнем периоде расходов на бюджетные инвестиции, также будут направлены на реконструкцию ДК молодежи, строительство бассейна на улице Гашкова, 20 и на модернизацию сетей наружного освещения.

Свои замечания к проекту решения высказала Контрольно-счетная палата Перми, однако, как отметила председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник, они были устранены до заседания.

- С учетом перечисленных изменений дефицит бюджета не изменится и составит 3,5 миллиарда рублей. Кроме того, 13 августа в Думу поступило еще 9 поправок, касающихся финансового обеспечения мероприятий в сфере физкультуры и спорта, а также исполнения судебных решений. Источником дополнительных расходов являются средства, высвобождающиеся в связи с отменой Пермского международного марафона, - отметила Наталья Мельник.

Социальные льготы для пермяков сохранятся

Бюджет Перми сохранит свою социальную направленность - депутаты поддержали продление ряда льгот и расширили меры социальной поддержки за счет средств городского бюджета. По-прежнему детям с ограниченными возможностями здоровья в школах будут предоставлять бесплатное двухразовое питание. Заложены в бюджет средства на оплату проезда в медицинские организации пермякам с хронической почечной недостаточностью. Ежемесячно будут получать выплаты студенты-очники, имеющие детей в возрасте до полутора лет, предоставление социальной поддержки в случае рождения трех или более детей одновременно.

Многодетным семьям выделят денежную компенсацию взамен земельного участка. А в случае рождения троих и более детей одновременносчастливым родителям выплатят миллион рублей.

Продолжат возить в школы учеников из удаленных районов.

- Уже не первый год я как депутат по округу №10 направляю поправку в бюджет города о подвозе детей из отдаленных районов к месту обучения. Дело в том, что микрорайоны Кировский поселок и Налимиха разрастаются, и сегодня еще нет постоянного общественного транспорта в некоторых отдаленных частях района, поэтому продление этого расходного обязательства крайне важно для жителей, - отметила депутат Наталья Рослякова.

Школьники младших классов будут ездить бесплатно

И еще одно из важнейших для многих пермяков решение - о предоставлении учащимся 1 - 4-х классов бесплатного проезда в общественном транспорте. Начиная с нового года, ученики младших классов смогут ездить в автобусах и трамваях бесплатно, предъявляя свою школьную карту. Действовать она будет до окончания ребенком 4-го класса.Также с 1 января члены малоимущих многодетных семей смогут получить скидку в 30 процентов при покупке льготного проездного на 30 поездок или скидку в 40 процентов при приобретении безлимитного проездного на месяц.

Как сообщил на заседании думы первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин, на эти цели потребуется примерно 200 миллионов рублей в год.

Во время обсуждения депутаты напомнили о планах ввести бесплатный проезд для пенсионеров по выходным дням. А также высказали предложение в будущем распространить льготу на всех школьников.

- Очень надеюсь, что в дальнейшем администрация подготовит расчеты и по вышеперечисленным статьям, и депутаты вернутся к рассмотрению вопросов о расширении льгот на проезд в городском общественном транспорте, - заметил депутат Арсен Болквадзе.

Дворы станут уютнее

Единогласно депутаты проголосовали за продление добровольных расходных обязательств. 141 миллион рублей ежегодно будет выделяться из городского бюджета на установку во дворах детских и спортивных площадок.

- Я думаю, что это решение - еще одно подтверждение социальной направленности городского бюджета, - подчеркнул депутатВасилий Кузнецов.

Также еще на год будет продлено финансирование благоустройства пермских дворов. Средства на благоустройство будут привлечены из бюджетов всех уровней.

- Самое важное в этом вопросе, что мы находимся в тесном контакте с инициативными группами жителей, старшими по домам. Они выходят с предложениями к депутатам и видят, что мы открыты и готовы помогать реализовывать их проекты, - отметил депутат Денис Ушаков.

Правила благоустройства города изменены

На пленарном заседании депутаты также приняли ряд изменений в Правила благоустройства. Были уточнены требования к размещению и состоянию контейнерных площадок, обустройству автостоянок и строительных площадок. Парламентарии обсудили, на каких условиях разрешить создавать граффити на домах. Изменения в Правила благоустройства территории города были направлены на улучшение качества городской среды.

- Те изменения, которые мы приняли, можно разделить на два блока. Первый - вопросы, связанные с правилами сноса деревьев и зеленых насаждений, требования к контейнерным площадкам. Требования эти всегда были, но сегодня мы их конкретизировали и закрепили в одном документе. Второй блок - часть глобального городского дизайн-кода, который определяет внешний облик нашего города, - отметил депутат Михаил Бесфамильный.

Сейчас в Перми разрабатывается дизайн-код по освещению города, архитектурной подсветки, а также создается регламент по получению разрешения на граффити. Были определены нормативы организации автостоянок. Теперь просто засыпанная гравием площадка автостоянкой быть не может - она должна быть заасфальтированной, с полноценным освещением. Приняли депутаты и требования по детским игровым площадкам.

- Можно сделать детскую игровую площадку, потратить на нее очень много денег, но если она будет организована неправильно, то окажется просто невостребованной, - объяснил Михаил Бесфамильный. - Поэтому появляются определенные требования к этим площадкам, что сделает более комфортным проживание для наших граждан.

Изменения в Правила благоустройства вступят в силу уже в начале сентября.