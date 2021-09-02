Пермские депутаты в четвертый раз провели марафон «Дума онлайн»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В условиях пандемии депутаты Пермской городской думы активно используют общение с горожанами в режиме телефонного общения. Они провели уже четвертый по счету марафон «Дума онлайн».

В ходе этой «марафонской дистанции» - в течение 7 часов - на телефоны call-центра поступило 70 звонков, пермяки задали 96 вопросов.

Часть проблем удалось разрешить прямо в ходе онлайн-марафона. Остальные депутаты взяли на контроль - для дальнейшей проработки.

Горожане обращались к депутатам с самыми разными проблемами. Звонивших беспокоили проблемы ЖКХ, благоустройства, транспорта, социальной защиты. Их волновали вопросы газификации, вывоза бытовых отходов, содержания дорог, тротуаров и скверов и многие другие. Они жаловались на некачественную работу управляющих организаций и специалистов коммунальной сферы.

Самый первый поступивший вопрос касался уборки придомовой территории. На него ответила депутат Наталья Рослякова. Жительница дома по улице Юрша пожаловалась, что территорию возле их многоэтажки не убирают и в управляющей компании не реагируют на критику жильцов.

Наталья Рослякова посоветовала звонившей пригласить представителей управляющей компании на встречу с жителями. И уточнить, включен ли дом в график уборки, сколько дворников должны работать и по какому графику. Этот вопрос она пообещала передать депутату по округу для дальнейшего реагирования.

На плохое состояние двора посетовала и жительница дома по улице Советской Армии.

- У нас двор на три больших дома, асфальт на нем не ремонтировали с советских времен, - сообщила она. - Мы с завистью смотрим на соседние дворы, какие они стали красивые после капремонта. Когда до нашего двора очередь дойдет?

Председатель Пермской городской Думы и депутат по округу №6 Дмитрий Малютин, отвечая на вопрос, объяснил - для того, чтобы принять участие в муниципальной программе по благоустройству, необходимо провести общедомовое собрание и оформить пакет документов. Дмитрий Малютин назначил встречу с представителями этого дома, чтобы обсудить пожелания жильцов и разъяснить им необходимый порядок действий.

Житель Дзержинского района рассказал заместителю руководителя Пермской городской Думы Наталье Мельник о такой проблеме: переход через лог от улицы Горняков до улицы Елькина зарос травой и кустами.

- А ведь им пользуются школьники, - отметил он.

- Я знаю про этот пешеходный переход, - ответила Наталья Мельник. – Вообще-то в городе запланировано обустройство долины малых рек. Я обязательно уточню сроки этого обустройства и пойму, стоит ли дожидаться комплексного благоустройства или решать вопрос раньше.

К депутату Денису Ушакову обратилась председатель ТОСа «Чкаловский». Она попросила помочь с обустройством спортплощадки на месте старой хоккейной коробки у дома №44 по улице Чкалова.

- Мы уже не раз обращались в разные инстанции, но пока безрезультатно, - объяснила она.

- Я надеюсь, что можно реализовать здесь проект с коллегой депутатом Василием Кузнецовым, который как раз занимается вопросом организации спортивных площадок именно во дворах, - ответил депутат.

Жители дома по улице Юрша, 64 пожаловались на плохое состояния дворового проезда.

- Давайте мы свяжемся с управляющей компанией, получим ответ и посмотрим, что можно сделать, - объяснил жильцам многоэтажки депутат Алексей Оборин.

Ряд вопросов касался начала учебного года в школах.

- Школьникам дают бесплатное питание, но насколько оно качественное? - поинтересовалась одна из звонивших.

Депутат Василий Кузнецов сообщил, что входит в состав комиссии по контролю за питанием в школах, и в августе принимал участие в дегустации школьных обедов.

- Вопросом этим занимаемся плотно уже несколько лет и следим за качеством, - ответил депутат. - К сожалению, какое-то количество детей не получают такое питание дома. Продукты качественные и свежие, приготовлены вкусно.

Депутаты оценили семичасовой диалог с горожанами как полезный и продуктивный.

- Поступило много звонков, они касались проблем местного значения, - отметил депутат Арсен Болквадзе. - Это показывает, что жители не просто отмечают эти проблемы, они активно участвуют в их разрешении. А также – что горожане видят потенциал в городской Думе и верят в отдачу от своих обращений.