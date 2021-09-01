Коронавирус в Перми, последние новости на 2 сентября 2021 года: в городе открывается мобильный пункт вакцинации

В Перми вакцинироваться в мобильно пункте можно будет "Спутником Лайт". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае за сутки обнаружили 472 новых случая заражения коронавирусом. Роспотребнадзор сообщает, что 111 человек проходят лечение в больницах, 361 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе новых заболевших 186 пациентов – мужского пола, 286 – женского. Среди заболевших 45 детей. Скончались за сутки 29 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших от коронавируса с начала пандемии в регионе достигло 4 140 человек. Выздоровел за сутки 451 пациент.

Новые случаи заражения выявили в 32 территориях региона. Больше всего жителей заболевших в Перми – 156. На втором месте – Пермский муниципальный район - 42 человека с инфекцией. На третьем месте – Чусовской городской округ - 32 заболевших.

В Минздраве сообщили, что в четверг, 2 сентября, в Перми откроется мобильный пункт вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Он расположится возле цирка и будет работать с 17.00 до 20.00.

Сделать прививку можно бесплатно и без записи, возьмите с собой паспорт и СНИЛС. Напомним, препарат предназначен для вакцинации лиц от 18 до 60 лет, ранее переболевших COVID-19, или для проведения ревакцинации. Ранее в регион поступило 40,2 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». Их уже распределили по медучреждениям, участвующими в вакцинации пермяков.

Всего с начала 2021 года в Прикамье доставлено свыше 893,9 тыс. комплектов вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт» и «КовиВак».

Инфографика: Оперштаб.

На сегодня прививку от COVID-19 поставили 679,8 тысяч жителей края. 535,4 тысячи из них полностью завершили курс иммунизации.

Также стало известно, что в Перми можно сдать плазму и стать донором для больных коронавирусной инфекцией. Сделать это могут те, кто уже переболел и его организм выработал антитела, или же сделавшие прививку.

Плазму применяют для лечения больных коронавирусом в тяжелом и среднетяжелом состояниях. Сдать кровь можно в Краевой станции переливания крови по адресу г. Пермь, ул. Лебедева, 54. Ее производство началось с января этого года. Уже заготовлено 457 доз.