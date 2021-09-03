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"Бизнес-новости": Пермь3 сентября 2021 6:00

Прикамье оценили по интернету

Мобильные скорости в Пермском крае достигли общероссийских показателей
Ксения ОГАРЕВА
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Благодаря скоростному интернету делиться красивыми снимками можно из любой точки города

Благодаря скоростному интернету делиться красивыми снимками можно из любой точки города

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Непривычно теплая для пермского лета погода в этом году особенно манит горожан и гостей Перми на прогулку по набережной. Закатное небо над Камой как будто само напрашивается на фото. По пешеходным аллеям сотни гуляющих со смартфонами в руках. Оглянитесь вокруг. Щелк-щелк-щелк - только и слышно звуки затвора камеры с гаджетов. Пару мгновений - и эти снимки пермяков уже набирают лайки в соцсетях. Кто-то идет молча, уткнувшись в экран телефона, и кажется, он как будто совсем не здесь. Молодежь, устроившись на лавочках, ведет прямые эфиры онлайн на всю страну.

Пермяки все больше «уходят» в онлайн.

Пермяки все больше «уходят» в онлайн.

Нужен онлайн-навигатор, или услуги банков, такси, магазины? Быть может, хотите прямо сейчас кино, музыку или заказать доставку еды? Все эти возможности «лежат» в нашем кармане. Со скоростным интернетом под рукой - любой сервис доступен нам в режиме 24/7.Вот так из самого «сердца» Перми сегодня можно общаться буквально с любым уголком Земли. Мобильные технологии незаметно вплелись в нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью. Хотите позвонить по видео друзьям в Хабаровск или устроить конференц-связь с коллегами даже на прогулке? Не вопрос!.. Хотя это уже кажется обыденным.

Интернет-аппетиты растут, а скорости?

Технологии развиваются - и онлайн-запросы пермяков растут день ото дня. По статистике, за последний год индекс цифровой активности Прикамья увеличился на 15%. Среди населения края значительно выросла доля тех, кто впервые стал пользоваться интернет-сервисами на смартфонах, мобильными приложениями, проводить онлайн-операции с гаджетов, - подтвердили нам аналитики МегаФона.

По информации оператора, только за последний месяц пермяки скачали в мобильном интернете на 25% больше данных в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Трафик растет, количество мобильных устройств на сети увеличивается, а как быть со скоростью? Пожалуй, это один из ключевых показателей онлайн-жизни - важно, чтобы все загружалось и скачивалось мгновенно.

Исследование качества мобильного интернета в регионах оценили независимые аналитики. В этом году уже в пятый раз на территории России международная компания Ookla провела масштабную проверку интернет-скоростей, вниманием не обошли и Прикамье.

Эксперты протестировали онлайн-данные операторов связи. Проведено свыше 7 миллионов замеров скорости мобильного интернета на более чем 1,4 миллиона смартфонов.

Среди регионов Урала Пермский край занял третье место по интернет-скоростям после Челябинской области и ХМАО-Югры.Согласно исследованию, в Перми лучший показатель среди всех пользователей у абонентов «МегаФона» -32,37 Мбит/c.

Изучив выводы международных экспертов, мы решили провести собственный мобильный тест. К слову, устроить его проще простого. Замерить скорость своего интернета можно самостоятельно. Достаточно загрузить на смартфон приложение Speedtest от разработчиков Ookla. Чем мы и займемся.

Советский писатель был бы удивлен…

Пользоваться Speedtest можно и в режиме онлайн. Устраиваем проверку в офисе редакции - на улице Николая Островского. Дело одной минуты - и стрелка «виртуального спидометра» быстро закрутилась. 32 мегабита в секунду, говорите? Ничуть не бывало - еще выше! Спидометр остановился на показателе в 48Мбит/с! Видимо, вот почему я не понимаю жалоб знакомых, когда они всё ждут загрузки. Да, телефон у меня современный, но дело не только в модели смартфона - важно качество мобильного интернета.

Тестируем онлайн-скорости.

Тестируем онлайн-скорости.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Со свистом» в Инстаграм

К примеру, на таких скоростях МегаФона- фильм «весом» в 1 гигабайт полностью загружается всего за пару минут, а смотреть его онлайн можно хоть в транспорте, хоть дома. Я уж не говорю про онлайн-игры, стримы, когда свыше 30 Мбит/с, - все просто летает.

Продолжаем эксперимент. На обновленной эспланаде, возле фонтана бегают малыши. Мамы сидят у амфитеатра, уткнувшись в смартфоны. Красивая сторис здесь улетает «со свистом» в Инстаграм. Замеряю скорость - стрелка показывает 29Мбит/с. Вполне достойно!

Городская эспланада Перми в часы пик, интернет на уровне.

Городская эспланада Перми в часы пик, интернет на уровне.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На бульварной части Компроса скорость еще выше - около 35Мбит/с. Но это понятно, улица почти пустынна, никто трафик не разбирает. А вот на набережной опять людно - вокруг много ребят онлайн, но на скорость это не влияет. Возле знаменитого арт-объекта «Счастье не за горами» интернет МегаФона на уровне 33,95Мбит/с.

Пермская набережная. Даже когда все вокруг онлайн, скорость выше нормы

Пермская набережная. Даже когда все вокруг онлайн, скорость выше нормы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уговорила коллег, кто отправился в выходные в поездки с детьми по достопримечательностям края, а также на дачи, замерить там скорость онлайн. И можете себе представить, что даже в Усолье и Соликамске, не говоря уже о таких популярных местах, как Белогорский монастырь, Хохловка и окрестности Кунгурской ледяной пещеры, максимальный показатель 4G от МегаФонан не хуже, чем в самом центре Перми - до 30 Мбит/c. Снимки мгновенно публиковались в ленту, вести прямые эфиры комфортно - без зависаний.

Едем по краю

Хохловка. На скоростях 4G снимки мгновенно улетают в Сеть

Хохловка. На скоростях 4G снимки мгновенно улетают в Сеть

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В первом полугодии 2021 года мы развивали сеть ускоренными темпами, - прокомментировали в пресс-службе МегаФона. - За это время было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций 4G. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населенных пунктов.Конечно же, скорость мобильного интернета зависит от оператора связи, а точнее, от его инфраструктуры. Имеют значение количество базовых станций, надежность транспортной сети, то, как быстро связисты модернизируют оборудование.

В этом году в Пермском крае с начала года связисты модернизировали свыше 40 объектов связи в 22 районах. Благодаря масштабной стройке скоростной 4G-интернет появился в деревнях, поселках и селах от Чернушинского городского округа до поселка Гайны. Суммарно более 90 тысяч жителей края получили возможность в 10 раз быстрее загружать данные в интернете. В областном центре инженеры МегаФона также провели модернизацию базовых станций, увеличили емкость сети от Закамска до Голованово. Средняя скорость передачи данных в сети 4G в столице края выросла на 60%.

Масштабная модернизация сети.

Масштабная модернизация сети.

Сделать срочный звонок, общаться в мессенджерах или «запилить» фото в соцсети (даже если вокруг много таких же желающих) - стало комфортнее. Наш оператор позволял оставаться на связи и быть онлайн как в черте города, так и за его пределами. По заверениям связистов, география таких мест в Прикамье будет еще расширяться.

Вывод

Мобильные скорости в Прикамье сегодня держат на уровне общероссийских. И благодаря телеком-инженерам в крае все больше становится мест, где можно провести время онлайн и быть на связи.

БИЗНЕС-ПРЕСС