Секреты правильной осанки школьников

Во время прогулки можно задержаться на спортивной площадке, где засидевшийся на уроках школьник может повисеть на шведкой стенке, побегать, попрыгать, понаклоняться, поприседать и сделать прогибы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Наступило 1 сентября. Дети пошли в школу. Увы, но процесс получения знаний неразрывно связан с многочасовым сидением за партой, а потом и с выполнением уроков дома. Еще один бич, мешающий развитию правильной осанки у детей, – это всевозможные гаджеты.

Чтобы получение знаний и современные технологии не помешали правильному сформированию детской осанки, и не испортили ее, нужно приложить немало усилий, как родителям, так и самим детям.

- Сначала давайте разберемся, что такое осанка, - объясняет пермский врач-педиатр, врач ЛФК и массажа, кинезитерапевт Елена Редкина. - Это то, как тело ведет себя непроизвольно, без контроля мозга. Уделять внимание формированию правильной осанки можно хоть целый день: с утра делать с ребенком зарядку, включая туда выполнение планки, упражнений для стопы, коленей, тазобедренных суставов и перекатов с пятки на носок. Чтобы заинтересовать школьника этим, можно выполнять упражнения в игровой форме. Во время прогулки можно задержаться на спортивной площадке, где засидевшийся на уроках школьник может повисеть на шведкой стенке, побегать, попрыгать, понаклоняться, поприседать и сделать прогибы, так необходимые для правильной осанки. А во время выполнения домашних заданий не стоит забывать устраивать перерывы на физкультминутки.

Какие упражнения для осанки лучше сделать?

Цапля на болоте

Упражнение Цапля – это ходьба с высоким подниманием ног. После этого нужно замереть стоя на одной ноге, держась за опору. Когда прибавится умений – стоять на одной ноге без опоры, уводя ногу назад, в сторону и вперед. Каждое такое упражнения можно переводить в игровую форму, в интернете немало интересных стишков про цаплю, которые поддержат интерес ребенка.

Поймай мяч

В выполнении этого упражнения школьнику нужен помощник. Он стоит за спиной у ребенка, тот бросает мячик помощнику в руки, прогибаясь. Поймав, помощник возвращает мяч, прокатывая его между ног ребенка. Здесь прогибы чередуется с наклонами, выполнить упражнение нужно несколько раз.

Кузнецы

Здесь ребенку тоже понадобится помощник, который должен сесть лицом к сидящему ребенку и упереться стопами в его стопы. Потом они начинать катать мяч из стороны в сторону и ловить его. Этим упражнением выполняются наклоны на широком поставе ног.

Кошечка

Ребенок опирается на ладони и колени и изображает кошечку. Сердитая кошечка выгнула спину колесом, и зашипела. Потом позлилась и подобрела – прогнула спинку обратно, а еще может поиграть со своим хвостиком. Знаменитая «кошечка» способная на многое: она развивает гибкость, улучшает работу органов ЖКТ и снимает усталость.

Коза

Одной рукой сделать колечко из указательного и большого пальца, а другой рукой показать козу, а затем потом поменять. И так несколько раз. Пальчиковая гимнастика и развитие мелкой моторики хоть напрямую и не способствуют формированию правильной осанки, но помогают снять излишнее напряжение с центральной нервной системы, а также выровнять работу полушарий.

Еще для формирования правильной осанки важно, чтобы у школьника был правильный рюкзак с жесткой или полужесткой спинкой и правильное место для занятий: высота стула должна быть такой, чтобы стол упирался ему в самый низ грудной клетки. Если стул будет высоким, ребенок будет сутулиться, низким – у него будут уставать плечи. У края стула не должно быть острых краев, ведь из-за этого будут пережиматься вены на ногах.