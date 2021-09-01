Куда пермякам пристроить большой урожай яблок

Для обмена излишками урожая даже появилось свое специальное понятие - фудшеринг. Фото: Александр ГЛУЗ

Прекрасное лето подарило нам прекрасный урожай, который пермяки собирают сейчас в своих садах и огородах. Необычайно много уродилось в этом году яблок, и садоводы не перестают ломать голову, что с этим богатством делать? Уже и компоты закручены, и повидло сварено, и дольки яблочные насушены, куда еще пристроить излишки, чтобы яблоки не испортились?

Продать? Бидон яблок на мини-рынках стоит сейчас рублей 30, и на этом вы точно не обогатитесь. «Комсомолка» собрала несколько вариантов, где вашим яблокам будут очень рады. Не факт, что вы сможете выручить за это какие-то деньги, но душевное «спасибо» вам точно будет обеспечено!

Витаминизировать коллег и соседей

- Какое счастье, что ты устроилась к нам на работу! - не перестаем радоваться мы в «Комсомолке» новой коллеге-огороднице.

Урожай у нашей Жени такой хороший, что уже второй месяц она мешками носит в офис огурцы, помидоры, перцы, яблоки и груши.

- Еще я дружу с многодетной семьей, и накануне отвезла им пакет яблок, не передать словами, как дети были рады такому подарку, - говорит пермячка.

- А в нашем подъезде кто-то из жильцов тоже привез с дачи яблоки и оставил пакет прямо на подоконнике, - поделилась другая сотрудница, живущая на улице Чернышевского. - Первый день мимо него люди проходили с опаской, мол, яблоки кто-то забыл, но потом поняли, что это угощение и начали брать. За два дня пакет опустел. Мы хотим поблагодарить наших щедрых соседей и очень рады, что делаем это через газету.

Подарить животным

Излишки урожая в августе часто приносят в Пермский зоопарк. Здесь немало животных, в чей рацион входят яблоки. В этом году желающих поделиться яблоками с медведями и обезьянами так много, что сотрудники уже поблагодарили всех садоводов и сказали, что теперь готовы принять в дар… холодильник, чтобы была возможность наморозить эти дары на зиму.

Но не только зоопарковские животные обожают сочные яблоки.

- Уральские яблоки для моих собак - любимое лакомство, - рассказывает заводчица двух лабрадоров. - Я даю им их после еды в качестве десерта. И не только в конце лета и осенью, но и прошу у всех друзей-знакомых излишки и намораживаю яблоки на зиму. В те годы, когда больших урожаев нет, я покупала яблоки, а сейчас слежу за объявлениями в соцсетях. Нередко бывает, что люди просто отдают их в дар. Нужно только приехать и забрать. Они ничего не просят за свои труды, но мы все равно с пустыми руками не приезжаем. И мои собаки зимой просто счастливы!

Поменяться урожаем

- Великая вещь - соцсети, - говорит еще одна пермская дачница. - Пока свои выходные я проводила на грядках, мои френды в соцсетях ходили в лес по грибы. И одна знакомая однажды насобирала столько, что не знала, куда все это богатство деть. Она написала пост на своей странице, я увидела и предложила натуральный обмен. Она с радостью согласилась, и сейчас мы счастливы обе!

Причем таким способом дачники обмениваются не только яблоками, но и урожаем кабачков, тыкв, картошки или ягод. Для такого обмена даже появилось свое специальное понятие - фудшеринг. Люди объединяются в группы единомышленников в соцсетях и начинают договариваются.

Переработать по-новому

Какой самый популярный пирог конца августа? Правильно, шарлотка. Различных рецептов ее приготовления много, но суть одна: бисквитное тесто и кусочки нарезанных яблок. Стряпай хоть каждый день, шарлотка не приедается. Но когда яблок реально много, есть смысл поудивлять своих домашних и приготовить то, чего раньше вы никогда не готовили, к примеру, пастилу или необычный соус к мясу.

Самый простой рецепт пастилы: помойте и освободите яблоки от сердцевины. Измельчите в блендере или мясорубке до состояния пюре. Добавьте корицу и сахарную пудру, перемешайте, разложите тонким слоем на пергаменте и сушите в электросушилке или духовке.

Чтобы приготовить соус к мясу, необходимо к нарезанным яблокам добавить обжаренный нашинкованный лук и потушить все это под крышкой минут 10. Затем добавить соль, сахар, перец и мед с лимонным соком. После 15-минутного тушения полученную массу взбить блендером и хранить в холодильнике.