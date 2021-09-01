От ковида умер бывший главный архитектор Перми

Фото: страница в фейсбуке Сергея Шамарина

1 сентября скончался от коронавируса бывший главный архитектор Перми Сергей Шамарин. Он не дожил трех недель до своего 75-летия.

Последняя запись на его странице в фейсбуке гласила: "Вышел на прямую борьбы с Ковидом!". К большому сожалению, победить в этой борьбе ему не удалось.

Сергей Александрович Шамарин с 1997 по 2001 годы был главным архитектором Перми. Он. носил звание Почетный архитектор России, был профессором международной академии архитектуры, членом комитета по архитектуре и градостроительству Национального объединения проектировщиков и изыскателей.

В выборах 19 сентября он собирался принять участие в качестве кандидата в депутаты Пермской городской думы по партийному списку партии "Яблоко".

"Комсомолка" приносит свои соболезнования родным и близким Сергея Александровича.