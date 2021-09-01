Начинается новый учебный год: грозит ли школьникам дистант?

Если оперштаб будет принимать решение о переводе школьников на дистанционное обучение, мы должны будем отнестись к этому с пониманием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября школьники, наскучавшиеся по учителям и одноклассникам, начинают учебу. Впереди - новые знания и долгожданное общение. Новый учебный год начнется в очном формате, но в условиях пандемии это радостное событие, увы, может обернуться очередной вспышкой заболеваемости.

Как уберечь себя и детей? Что делать, если почувствовали недомогание? Будут ли отправлять группы и классы на карантин? Разъясняем рекомендации медиков и эпидемиологов, как правильно действовать в каждом конкретном случае.

Вызвать врача и сообщить в школу или детский сад

Медицина сейчас работает на пределе своих возможностей, и чтобы третья волна COVID-19, о которой объявили еще в июне, плавно не перетекла в четвертую, мамам и папам запрещено отправлять недомогающего ребенка в детский сад, школу, кружок или секцию. Тем более что везде проводится утренний фильтр и температурящего ребенка тут же выявят и отправят в медкабинет - ждать родителей.

- Ребенок с симптомами ОРВИ является риском быстрого распространения инфекции среди большого количества детей, - пояснили в Минздраве. - В случае если у вашего сына или дочери появились слабость, температура, покраснение в горле, головная боль или кашель, необходимо оставить его дома и вызвать врача.

В случае если ОРВИ или COVID-19 заболел кто-то из членов семьи, ребенка также необходимо оставить дома до установления точного диагноза, ведь он может быть контактным и стать источником распространения вируса. О причине отсутствия нужно сообщить воспитателю или классному руководителю.

Дома нужно постараться минимизировать контакты между ребенком и заболевшим членом семьи. В квартире необходимо проводить постоянную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно чаще мыть руки, а во время общения с заболевшим надевать медицинскую маску.

- В случае положительного результата на COVID-19 у ребенка, необходимо сразу сообщить эту информацию в образовательное учреждение, - поясняют в Минздраве. - Если положительный результат выявлен у члена семьи, об этом необходимо сообщить в детскую поликлинику и в школу, чтобы ученику на время карантина организовали полноценное дистанционное обучение.

Родителям дошколят выдадут больничный лист

Класс или группу в детском саду, где один из детей получил положительный тест на коронавирус, в полном составе отправят на карантин. Это правило действовало и в прошлом учебном году. Но если ребенок-школьник сможет находиться дома один, что делать с малышом-дошколенком? Не отведешь же его к бабушкам-дедушкам, чтобы не подставлять их под удар?

- В таком случае родитель должен обратиться в детскую поликлинику для того, чтобы на время карантина в группе ему выдали больничный по уходу за ребенком, - объяснили «КП» в Минздраве. - При наличии Постановления Роспотребнадзора, которое выдается в поликлинике по каждому конкретному случаю, врач обязан выдать больничный родителю, который находится с ребенком во время карантина.

Вернуться после выздоровления или прохождения карантина в детский коллектив можно будет после получения заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний.

Еще накануне 1 сентября губернатор Пермского края не исключил, что если заболеваемость будет расти, а медицина перестанет справляться с новыми заболевшими, не исключен и дистант.

- Сейчас под COVID-19 в больницах Пермского края перепрофилировано 6000 коек, и резервов нет, - объяснил Дмитрий Махонин. - Растет смертность, врачи трудятся на пределе физических возможностей. Поэтому в любом случае приоритет у нас на безопасность. И если оперштаб будет принимать решение о переводе школьников на дистанционное обучение, мы должны будем отнестись к этому с пониманием. Потому что нет ничего ценней, чем человеческая жизнь.

ВАЖНО

Пять простых правил, как не заболеть

Избегайте мест массового скопления людей: торговых центров и посещения культурно-массовых мероприятий.

Проводите дезинфекцию гаджетов и поверхностей, с которыми соприкасаетесь.

Во время пребывания в общественных местах или транспорте, меняйте медицинскую маску каждые 2 - 3 часа.

Мойте руки после возвращения с улицы, после каждого контакта с посторонними людьми, используйте дезинфицирующие средства для рук.

Если чувствуете недомогание, останьтесь дома и вызовите врача.