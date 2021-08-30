Маленьких пациентов проконсультируют врачи федеральных медицинских центров

В рамках акции «Волна здоровья» специалисты ведущих российских медицинских центров проведут консультации детишкам из Перми и Чайковского.

- Мы наконец-то смогли узнать наш диагноз и получить путь к выздоровлению, - говорят благодарные родители маленьких пациентов, принявших участие в акции «Волна здоровья».

И таких семей - тысячи, ведь в России эта уникальная акция проходит в 15-й раз, а в Пермском крае - впервые. Суть ее в том, что специалисты ведущих российских медицинских центров проводят консультации больным детишкам из разных городов страны.

Нередко маленьким пациентам, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими серьезными заболеваниями, требуется консультация с использованием высокотехнологичного диагностического оборудования. И когда у родителей нет возможности попасть на прием в столичные центры, высококвалифицированные специалисты приезжают сами, а вся необходимая для исследования аппаратура установлена на теплоходе, который едет по городам России.

Акция «Волна здоровья» была инициирована в 2006 году президентом «Лиги здоровья нации», академиком Российской академии медицинских наук Лео Бокерией и проводится при поддержке Минздрава России.

- На акцию выезжают самые опытные специалисты, которые могут ответить на все вопросы, касающиеся их специальности, - отмечает Лео Бокерия.

Каждый год теплоходный маршрут с бригадой специалистов отправляется по различным судоходным рекам страны. В этом году теплоход «Северная сказка» едет в тур по Волге и Каме и остановится 8 сентября в Перми, а 9 сентября - в Чайковском.

Сейчас краевой Минздрав формирует списки детей со сложными заболеваниями на консультацию к узким специалистами. В некоторых случаях на осмотр и консультацию рамках «Волны здоровья» дети придут не только с родителями, но и со своими врачами, знакомыми, с историей болезни.

Мероприятие будет проводиться в течение семи часов на городской набережной, палубе теплохода, городских объектах и в медицинских учреждениях.