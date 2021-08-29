Коронавирус в Перми, последние новости на 30 августа 2021 года: среди вновь заболевших 76 детей

В Прикамье доставлено еще 18 000 комплектов препарата «ГамКовидВак». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, на утро 30 августа общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 86821. За минувшие сутки в регионе выявлено 470 новых случаев заражения COVID-19: 109 человек проходят лечение в больницах, 298 – амбулаторно на дом. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 86 821. В числе новых инфицированных 76 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 43 человека, от 30 до 49 лет – 132 человека, 154 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие обнаружены в 29 территориях региона. Больше всего в Перми – 187. На втором месте Чайковский округ, где обнаружено 50 инфицированных. Третье место занимает Пермский район, в котором заболели 32 жителя.

Также заболевшие обнаружены: в Чусовском округе - 31, в Лысьвенском округе – 29, в Добрянском – 27, в Березниках – 20, в Октябрьском округе - 19, в Соликамском округе - 14, в Осинском – 13, в Чердынском – 9, в Кудымкарском и Куединском округах - по 6 заболевших, еще по 4 – в Бардымском и Краснокамском, в Губахе - 3.

По 2 инфицированных зафиксировано в Кунгурском районе, Березовском и Гремячинском округах. По одному инфицированному выявлено в десяти территориях Пермского края. Это Кунгур, Кудымкар, Карагайский, Очерский, Юрлинский, Нытвенский, Юсьвенский, Суксунский, Кишертский и Чернушинский округа.

Инфографика: оперштаб

Новые заболевшие обнаружены в 34 территориях региона.

Выздоровел за минувшие сутки 472 человека, всего побороли болезнь – 76575 жителей Прикамья.

По информации оперативного штаба, скончались от коронавируса за минувшие сутки еще 29 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае скончались от ковида 4053 человека.

На лечении в больнице остается 3442 человека, в том числе 180 на аппаратах ИВЛ. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 22,6 процента.

19377 человек находятся на карантине.