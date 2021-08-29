Премьеры пермских театров: что нового увидят зрители в этом сезоне

Действие "Богемы" перенесено в Париж 1960-х годов. Фото: театр оперы и балета

Театральный сезон в Перми уже открылся. Что покажут нам пермские театры в сезоне 2021-22?

«Путеводитель по балету»

15, 16 и 17 сентября в театре оперы и балета имени Чайковского состоятся премьерные показы оперы «Богема» Джакомо Пуччини (16+) в постановке немецкого режиссера Филиппа Химмельманна. В его трактовке действие разворачивается в шестидесятые годы ХХ века в Париже. Полноценной премьерой, правда, «Богему» назвать сложно, так как эта опера уже шла на сцене театра. Сейчас она будет возобновлена.

В конце ноябре зрители увидят необычный спектакль «Путеводитель по балету» (6+). Он расскажет, а главное, покажет – как создаются балеты, из чего состоит ежедневная работа артистов. Второе действие спектакля составит третий акт балета Чайковского «Спящая красавица» в классической хореографии 1890 года (6+).

«Три товарища» станут мюзиклом

В Театре-Театре первая премьера сезона выйдет 30 сентября. Режиссер Борис Мильграм ставит мюзикл «Три товарища» (16+) по мотивам романа Ремарка. Сейчас идут репетиции спектакля. В мюзикле впервые выйдут на сцену артисты, перешедшие в ТТ из других театров - Степан Со пко из пермского ТЮЗа и Алексей Корсуков из камерного театра «Новая драма».

- Герои «Трех товарищей» находятся в промежутке между двумя войнами, в ситуации, в которой жизнь по сути теряет смысл, - рассказывает режиссер Борис Мильграм. - Они живут без знания своего будущего и с прошлым, омраченным войной, не верят в любовь, не рассчитывают на нее. И когда любовь случается - это что-то невероятное, подарок судьбы. А когда вмешивается болезнь, смерть – это трагедия.

На осень запланирована премьера мультиформатного драматического перформанса «Раскольников» (18+), разумеется, за основу взят роман Достоевского «Преступление и наказание». Он будут проходить на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина».

Ближе к Новому году в Театре-Театре выйдет новая редакция музыкальной сказки «Бременские музыканты» (0+) Дамира Салимзянова. Также в театре запланирована премьера спектакля по мотивам драмы Михаила Лермонтова «Маскарад» (16+).

Четыре пьесы от четырех Александров

В театре «У Моста» Сергей Федотов в этом сезоне поставит три спектакля. По странному совпадению, авторы всех трех пьес носят имя Александр. Это «Гроза» Островского (16+), «Старший сын» Вампилова (16+) и «Яма» Куприна (18+).

Театр «У Моста» остается верен себе – и классику он будет ставить именно в классической манере, без переносов сюжетов в другие эпохи.

Четвертую «александровскую премьеру» - «Таланты и поклонники» (16+) опять-таки по Островскому – поставит московский режиссер Владимир Берзин. Это будет уже пятая его постановка в театре «У Моста». Ранее были чеховская «Чайка», «Прекрасное воскресенье для пикника» Уильямса, «Сердце не камень» Островского и шекспировский «Сон в шалую ночь».

«Золушка» и «Дубровский»

У ТЮЗа первой премьерой станет сказка «Золушка» (6+). Пьесу по мотивам западноевропейского сюжета написал Илья Губин. А воплотит ее на сцене театра режиссер Ирина Ткаченко. Зрители увидят «Золушку» 27 ноября.

В начале 2022 года выйдет спектакль «Две дамочки в сторону севера» по пьесе Пьера Нота в режиссуре москвича Алексея Тишуры.

Цикл весенних премьер ТЮЗа откроет концертная программа «Театральные истории» (12+). Она запланирована на март. А в апреле театр пригласит зрителей на мюзикл Кима Брейтбурга «Дубровский» (12+). Либретто по мотивам одноименной повести Александра Пушкина создал Карен Кавалерян. Оба спектакля поставит новый художественный руководитель Пермского ТЮЗа Константин Яковлев.

Мир бродячего цирка

Фото: Балет Евгения Панфилова

9 и 10 сентября на площадке частной филармонии «Триумф» театр «Балет Евгения Панфилова» откроет свой 35-й сезон мировой премьерой спектакля «Головокружение» (16+). Постановщики - французские хореографы Клод Брюмашон и Бенжамен Ламарш. Балет представит зрителям внешне красочный и легкий, но драматичный изнутри мир цирка и бродячих артистов.

«Три поросенка»

Пермский театр кукол 85-й театральный сезон откроет премьерой музыкальной сказки «Три поросенка» (0+). Режиссер и художник спектакля - лауреат Государственной премии России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Иванников. Спектакли пройдут 18 и 19 сентября в 13.30.