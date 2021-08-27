От коронавируса защитит … школьная форма

- А эта форма меня от болезни защитит? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В фильме «Назад в будущее-2», действие которого происходит в 2015 году, одежда главного героя автоматически подстраивалась под его размер, а кроссовки сами зашнуровывались. Так представляли фантасты 80-х одежду будущего. К сожалению, эти прогнозы не сбылись. Впрочем, школьная форма, которую делают в Прикамье, обладает еще более завидными качествами – она защищает от коронавируса.

На предприятии «Чайковский текстиль» начался выпуск ткани для школьной формы с барьерными свойствами против COVID-19.

- Антивирусные свойства придают тканям «Лицей» наночастицы серебра, - рассказали в компании «Чайковский текстиль». - Они притягивают противоположно заряженные вирусы и не дают им проникать сквозь ткань, а также блокируют ДНК вирусов и бактерий, делая невозможным их размножение.

Как сообщили на текстильной фабрике, ткани «Лицей» прошли тестирование в ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора и рекомендованы для изготовления школьной одежды.

Наночастицами серебра отделывают два вида школьных тканей: костюмные - синие, черные, в «клеточку», - и сорочечные. Партия тканей уже отправлена в швейные компании, специализирующиеся на производстве школьной формы.

- 1 сентября больше миллиона школьников наденут форму из тканей, произведенных в Чайковском, - рассказал у себя в Инстаграме губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, побывавший на предприятии.

Впервые отделка наночастицами серебра была применена чайковской фабрикой при изготовлении тканей для многоразовой защитной одежды врачей, работающих с риском инфицирования COVID-19.