Запрет на работу крупных ТЦ в Перми отменен. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае отменен запрет на работу торговых центров в выходные дни. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Напомним, с 5 августа Оперштаб внес изменения в перечень мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Крупным торговым центрам запретили работать по субботам и воскресеньям в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском.

Решение было принято из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекции. Также власти объясняют такое решение призывом к ТЦ и ТРК – обратить внимание на контроль за соблюдением требований безопасности.

- В этот период удалось прекратить ежедневный рост числа заболевших, - сообщает пермский Минпромторг. - Поэтому принято решение перед 1 сентября открыть торговые и торгово-развлекательные центры. Но их владельцам и сотрудникам необходимо обеспечить строгое соблюдение мер безопасности, исключить скопления посетителей, чтобы избежать любых рисков заражения жителей края – в каждом населенном пункте региона эти меры необходимо обеспечить.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным министерствам вместе с региональным Управлением Роспотребнадзора подготовить рекомендации для системы образования.

- На особом контроле должны стоять вопросы обеспечения в школах противоэпидемической безопасности во время обучения, - заявил Махонин. - Нужно исключить присутствие в классах ребят с признаками болезни и предотвратить распространение инфекции.