Коронавирус в Перми, последние новости на 24 августа 2021 года: за сутки коронавирусом заболели больше 100 детей

За сутки в Прикамье коронавирус выявили у более 100 детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным, в Пермском крае за сутки выявлено 478 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор сообщает, что 98 человек лечатся в больницах, 380 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 101 ребенок. В числе новых пациентов - 197 заболевших мужского пола, 281 – женского. Выздоровело за сутки 299 человек, скончались в Прикамье еще 29 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в регионе ковид унес жизни 3 879 человек.

По информации Минздрава, прививки от COVID-19 сделали более 637,4 тысяч жителей Пермского края. Из них 495,3 тысяч полностью завершили курс вакцинации. За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 38,5 тысячи человек, еще 39,1 тысячи закончили курс иммунизации.

Новые заболевшие обнаружены в 28 территориях региона. Больше всего заболевших в Перми – 243. На втором месте – Добрянский городской округ, там 42 человека с инфекцией. На третьем месте – Чусовской городской округ с 37 заболевшими.

Инфографика: оперштаб.

В Лысьвенском городском округе коронавирус у 26 человек, в Пермском муниципальном районе – у 20. По 17 случаев выявлено в Октябрьском городском округе и Чайковском. В Березниках заболели 14 жителей, в Соликамском городском округе – 12, в Березовском муниципальном округе – 11, в Осинском городском округе – 10.

В Кунгуре заболели 4 человека. В Кудымкаре и Чернушинском городском округе - 3. По 2 заболевших обнаружено в Кунгурском муниципальном районе, Гремячинском и Суксунском городских округах, Еловском и Куединском муниципальных округах.

По одному случаю в девяти территориях Пермского края. Это Кизел, Краснокамский городской округ, Александровский, Бардымский, Гайнский, Кудымкарский, Ординский, Юрлинский и Юсьвинский муниципальные округа.

Общее число заболевших в крае 83 974.