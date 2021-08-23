Метеорологи объяснили: Почему в Перми лето было жарче, чем на юге

Уральское лето в этом сезоне выдалось рекордно долгим Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Чтобы спастись от жары, мы в реке все выходные просидели, на огороде земляника и шиповник буйным цветом цветут и все это в конце августа! Такими темпами нам скоро на курорты ездить не придется, дома и загорим, и накупаемся! – не перестают радоваться длинному и теплому лету пермяки.

Три рекорда

Уральское лето в этом сезоне действительно выдалось рекордно долгим: продолжительное тепло без возврата холодов началось еще в мае, а под занавес августа были зафиксированы три дня с аномально высокой температурой. В итоге были побиты три суточных рекорда за всю историю наблюдений за погодой.

А вот курорты Краснодарского края и Крыма тем временем не перестает заливать. Что происходит с погодой? Чего нам ждать в будущем году? Как аномальная уральская жара сказывается на растениях и урожае? И не пора ли нам выращивать на полях арбузы вместо капусты? Об этом «КП» поговорила с экспертами.

- Действительно, этим летом на территории России преимущественно наблюдался следующий тип циркуляции: в тот момент, когда к нам, на Урал, поступал аномально теплый воздух с юга, в Центральную часть России проникал прохладный, арктический, который распространялся вплоть до Черноморского побережья, - объясняет начальник пермского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Поэтому у нас стояла жара, а на юге – ливни, грозы и потопы. Также отмечу, что мы, метеорологи, ведем постоянное наблюдение за погодой и можем констатировать, что последние десятилетия появился тренд сдвига климатических поясов к северу.

А это значит, что Урал, который раньше всегда назывался «зоной рискованного земледелия», начал характеризоваться не только теплым и жарким летом, но и тем, что к нему примыкают теплые весенние и осенние месяцы, удлиняя тем самым приятный летний сезон.

Природа «сошла с ума» от жары?

Такой подарок природы по-разному сказывается на растениях. Одни с опережением начинают сбрасывать листья, другие начинают цвести второй раз.

- В августе наблюдается повторное цветение шиповника, рябины, яблонь, груши, - объясняет кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. – Но это не массово, не вся природа «сошла с ума», цветут лишь отдельные ветки. Это грозит тем, что те, растения, которые дали цветы сейчас, на будущий год не дадут урожая. Нынешнее лето было жарким и скупым на осадки, но ничего критичного для растений в этом нет. Те культуры, которые не оставались без полива, прекрасно себя чувствовали и дали отличный урожай. Правда, в аномальную жару плохо чувствовали себя капуста и морковь, но хуже, когда лето выдается холодным, ведь тогда многолетние растения могут не успеть подготовиться к зиме и замерзнут.

А вот для аграриев жаркое засушливое лето обернулась большими проблемами, и 23 августа в крае был введен режим ЧС. Поля в Пермском крае не орошаются, поэтому из-за засухи не удалось заготовить корма и вырастить планируемый урожай зерна. Понятно, что из-за отсутствия системы орошения нам еще рано думать о промышленном выращивании арбузов.

Что будет дальше?

Мы попросили метеорологов сделать прогнозы на ближайшие несколько лет. Не лучше ли нам будет планировать отдых на «курортах Пермского края» вместо заморских Турции и Египта?

- У многих летние месяцы прошлых лет уже стерлись из памяти, но мы все помним, - продолжает Павел Смирнов. - И судя по многолетним наблюдениям, четыре года подряд - с 2010 года по 2013-й - в Пермском крае стояли хорошие летние месяцы с продолжительными волнами тепла и изобилием жарких дней. С 2014 по 2019 год было не особо удачное лето, погода не баловала пермяков теплом. Температура поднималась не выше +25 градусов, а купаться в реках края было некомфортно. Учитывая эту цикличность, можно с очень большой осторожностью предположить, что в 2019 году начался период с благоприятными летними месяцами и впереди нас ждут еще два-три или даже три-четыре теплых лета.