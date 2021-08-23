Коронавирус в Перми, последние новости на 23 августа 2021 года: за минувшие сутки коронавирусом заболели 75 детей

Общее число инфицированных составило 83 496 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро 23 августа 2021 года общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае составило 83 496. Только за минувшие сутки в регионе поставили 477 новых диагнозов.

Из 477 новых инфицированных 204 пациента - мужчины, 273 – женщины, 75 - дети. 95 человек госпитализированы, 382 лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Новые заболевшие диагностированы в 23 территориях.

Больше всего жителей с COVID-19 традиционно выявлено в Перми – 290. На втором месте – Чусовской округ, где коронавирусом заболели 59 человек. На третьем месте – Добрянский округ, в котором опасной инфекцией заболел 31 человек. В Березниках коронавирус подтвердился у 15 человек, в Пермском районе – у 14. В Октябрьском округе выявлено 11 случаев заражения, по 9 – в Чайковском и Осинском округах.

В Соликамском округе заболели 8 жителей, а в Чернушинском и Нытвенском округах – по 5, в Краснокамском округе – 4. В Кишертском и Бардымском округах COVID-19 диагностирован у 3 прикамцев, в каждой территории, в Кунгуре и Кочевском округе – по 2.

В 7 территориях обнаружено по 1 инфицированному. Это Суксунский, Кудымкарский, Сивинский, Лысьвенский, Красновишерский, Уинский округа и Губаха.