Грибы в Пермском крае 2021: где растут и как собрать без вреда для здоровья

Грибы можно и срезать, и рвать, и выкручивать Фото: архив "КП"

Из-за аномально теплого лета грибы в Пермском крае пошли раньше времени. Мы поговорили с опытными грибниками и узнали, где в Прикамье растут грибы и как собирать их без вреда для здоровья.

- Собирать грибы умеют далеко не все, это дело требует наблюдательности, внимания и чутья, - говорит грибник Максим Белавин. - Многие грибники ошибочно полагают, что за урожаем придется идти в глубь леса. Однако грибы можно встретить в самых неожиданных местах: на тропинке, протоптанной людьми, на входе в лес и даже по пути в детский сад мы проходим мимо множества грибов. Вообще большинство грибов растут на опушках и мелколестных посадка, на окраине леса, молодых осинниках и березниках. У нас в крае много грибных мест. Наверное, самое знаменитое, находящееся недалеко от Перми, начинается от отворота на деревни Бобки и Гари, там очень много молодых лесков. Там можно насобирать подберезовики, подосиновики и белые. Если ехать в северную сторону, то многие грибники выбирают дорогу Пермь-Ильинский-Чермоз. Много хороших мест и в кунгурском направлении. Но, несомненно, если вам нужны именно белые грибы, то боры, которые начинаются после Соликамска и вплоть до самого севера края (Красновишерск, Ныроб) то, что вам нужно. Очень много разных видов грибов в Ласьве, Ныробе, Очере, Оханске, Нытве и Усьве.

Как отличить съедобный гриб от несъедобного?

- Есть несколько признаков съедобных грибов: отсутствие кольца на ножке, трубчатая структура, внутренняя мякоть светлого цвета. У опасных грибов имеется юбочка (кольцо) около шляпки, неприятный запах, пластичная структура и мякоть красного цвета, - объясняет Максим Белавин.

Как правильно собирать грибы?

- Многие думают, что грибы обязательно нужно срезать, но это заблуждение. На самом деле грибы можно срезать, рвать, выкручивать. Ни один из этих способов не нанесет серьезный урон подземной части гриба. Так что собирайте грибы, как вам удобней, - говорит Максим Белавин.

Кундюмы с белыми грибами

- Конечно, мы любим не только собирать грибы, но и наслаждаться их вкусом. Из грибов можно приготовить не только банальную жареху или грибовницу, но и блюда ресторанного масштаба по древне-русским рецептам. Опытный пермский повар Любовь Петроченкова поделилась рецептом старорусского блюда - кундюма с белыми грибами. Кундюмы – старинное русское блюдо. Это, своего рода, пельмени с грибной начинкой. У них необычное тесто, оно представляет из себя сочетание заварного и вытяжного теста, и готовится на растительном масле. Способ приготовления кундюмов сильно отличается от приготовления обычных пельменей - сначала кундюмы запекаются в духовке, а затем томятся в грибном отваре.

Ингредиенты:

Для теста

- 260 граммов муки; - 75 миллилитров кипятка; - 4 столовые ложки растительного масла.

Для начинки

- 200 граммов замороженных белых или другие лесных грибов; - 0,5 стакана гречневой крупы или риса; - 1-2 штуки репчатого лука; - растительное масло для жарки; - соль; - свежемолотый перец.

Для грибного отвара

- 0,5 литра воды;

- один лавровый лист;

- 5-6 штук душистого перца горошком; - 2-3 веточки зелени; - 1 зубчик чеснока; - семена укропа или тмина; - соль; - свежемолотый перец.

Заядлые грибники со всего Пермского края объединились в группу в соцсетях Грибы Пермского края ВКонтакте, где делятся фотографиями грибов, которые им удалось собрать, рассказывают о грибных местах и разнообразных блюдах, которые можно из них приготовить.

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