«Заплачу сколько хочешь, только отпусти!» В соцсетях появилось видео жестокого избиения школьницы в Перми

Фото: скрин с видео группы ВКонтакте "Подслушано Пермь".

«Господи, что малолетки творят!», «А девочка сдачи не дает, потому что боится?», «Самое большое чудовище – это автор съемки. Знала, что девочку будут бить и начала снимать», «Да, мы тоже в свое время дрались. Но не так, не избивали!», «Я в шоке! Ногами по лицу», «Она не бьет, а самоутверждается», - обсуждают шокирующее видео подписчики группы ВКонтакте «Подслушано Пермь».

Кадры жестких разборок между девочками в Перми были сняты и опубликованы в соцсетях. На кадрах поздний вечер, все начинается с того, что на улице одна школьница заламывает руки другой.

- Я не буду вмешиваться, - нервно комментирует происходящее девочка-оператор. Она знает обеих участниц конфликта, но предпочитает смотреть на эту жестокую ссору со стороны.

А одна из школьниц – судя по кадрам ее зовут Карина (имя изменено по требованию законодательства, - Ред.) - снимает толстовку и начинает настоящую экзекуцию. Она таскает свою жертву за волосы, бьет коленом в лицо, а потом роняет на землю и снова бьет, бьет, бьет…

- Я больше так не буду! – рыдает пострадавшая школьница. – Давай я тебе денег заплачу, сколько хочешь, только у меня пока их нету.

Но драчунья не успокаивается и продолжает избиение.

- Хватит, Карина! Ты же сказала, что немножко будешь, - в истерике кричит школьница-оператор.

Ролик, опубликованный в соцсетях, длится две с лишним минуты, за это время пострадавшей девочке было нанесено не менее 50 ударов по разным частям тела, но в основном школьница-агрессор целилась пострадавшей по голове.

Не исключено, что подозреваемую в жестоком избиении вскоре поставят на учет в полицию, ее личность уже стала известна правоохранителям.

- Полиции удалось установить обеих участниц конфликта, это две несовершеннолетние девочки, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Инцидент произошел на территории Индустриального района Перми. Сейчас инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку по данному факту.