«Сам-то я из Демонят, а мне надо в Позоры». Какие забавные названия есть на карте Пермского края и откуда они взялись

На карте Прикамья встречаются самые разные названия Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

«Я женат, мне нельзя в Бельдяжки!» - эта известная фраза из фильма «О чем говорят мужчины» прославила село, находящееся в Орловской области. Но и в Прикамье есть не менее забавные названия. Например, Чуваки - название деревни Пермского района было признано самым смешным в России. А ведь есть еще Демонята, Шатуны, Канабеки, Пирожки…

Святое место - Ключи

Аналитики Яндекс.Карт посчитали, что в Пермском крае находится 3,7 тысячи различных населенных пунктов. И примерно 2,7 тысячи из них имеют уникальные названия, которые встречаются в регионе только один раз. Кроме уже перечисленных, это Ненастье, Позоры, Старый Бисер…

Чаще всего в названиях деревень Пермского края встречаются прилагательные «большой» и «нижний»: в Куединском районе есть Большой Гондыр, в Октябрьском - Большой Сарс, а в Александровском районе деревня так и называется - Нижняя. Из существительных самые распространенные - ключ, гора и мыс.

Вообще, деревень и сел под названием Ключи в Прикамье целых 13 штук. Самые известные Ключи находятся в Суксунском районе, где расположен известный курорт. Но свои Ключи есть и в Пермском районе, и в Октябрьском, и в Чернушинском…

Откуда берутся такие топонимы, «Комсомолке» рассказал доцент кафедры физической географии и ландшафтной экологии Пермского университета Николай Циберкин.

- Ключи считались святым местом на Руси, а также у тюркских и угро-финских народов, - говорит эксперт. - Вода давала жизнь. И определить свой адрес как место, связанное с родником, с выходом воды на поверхность, всегда было у людей приоритетным. А у нас в Пермском крае более 30 тысяч рек протяженностью более 10 километров, а уж родников, ключей - еще больше. Поэтому нет ничего удивительного, что часто повторяются топонимы, связанные с водой. Так же, как очень распространены названия, идущие от слова «устье»: Усть-Кишерть, Усть-Качка, Усть-Шалашная… Устье - это хорошее адресное место, перекресток водных путей. Хотя бывают и названия вроде Дурной ключ - когда вода тухлая, с содержанием сероводорода.

В степях Гарей нет

Также в числе наиболее распространенных названий Пермского края -Березовка, такое название носят 11 населенных пунктов,и Заполье - 10. Среди популярных топомнимов - Гарь, Гари.

- Мы живем в лесном краю, 74 процента территории Прикамья занимают леса, - объясняет Николай Циберкин. - А лес всегда горел, горит и будет гореть. От этого никуда не денешься. А на выгоревших местах строили деревни. Поэтому слово Гарь очень популярно среди географических названий Пермского края, как и других лесных территорий. А вот в степной зоне вы таких топонимов не найдете.

Многие названия населенных пунктов были трансформированы из местных слов: угро-финских, тюрских. Русские названия часто имеют в корне нерусское слово, но с русифицированным окончанием.

Например, откуда взялось двадцатибуквенное название рабочего поселка Кусье-Александровский, самый длинный топоним Пермского края?

- В топониме Кусье-Александровский соединены два названия. Одно связано с бывшим хозяином завода, построенного в этом месте, - Александром Строгановым, - говорит Николай Циберкин. - А кусья или кусье - это слово, имеющее угро-финские корни, на языке манси оно означает – «помощник» или «приток». Там протекает река Койва, и завод был построен в устье этой реки. Вот и получилось такое название.

Кстати, самые короткие названия - всего двухбуквенные, у поселка Юг и села Юм.

«Дураки вы, Дураки!»

Хорошо жить в месте с красивым и романтичным названием, например, в селе Дворец, как в Очерском районе, или в деревне Красоты - в Березовском. Но почему люди живут в деревне с названием, допустим, Дурино или Дураки?

- Скорее всего, это название, данное деревне ее соседями, - считает Николай Циберкин. - Окружающие люди могли так назвать жителей за глупость. К примеру, поселились неправильно, там, где их дома каждый год затапливает паводком. Топит вас, так уйдите с поймы реки, и не будет вас топить, а они все остаются. Ну, не дураки ли? Вот и назвали деревню Дураки. В Пермском крае таких несколько деревень было: Дураки, Дурново,Дурино, Дуры.

- А откуда взялось название Чуваки?

- Оттуда же. Чуваки - это созвучие. Если вы, к примеру, собаке скажете: «Тесто!», - она побежит на свое место, потому что созвучно привычной команде. То есть Чуваки, на мой взгляд, это те же самые Дураки.