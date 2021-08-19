«Требуются три ведьмы!» В Пермском крае будут снимать второй сезон сериала «Территория»

Герои сериала вновь начнут свой путь в неизведанное. Фото: кадр из фильма

В Пермском крае в сентябре стартуют съемки второго сезона мистического сериала «Территория». Несмотря на то, что события происходят в Коми округе, сами съемки пройдут в Горнозаводске.

Напомним, первый сезон начался с того что 19-летний Егор Чудинов вместе со своим дядей, патологоанатомом Николаем (его играет Андрей Мерзликин) едут на поиски пропавших родителей Егора - этнографов, отправившихся в экспедицию в Коми округ. По пути к ним присоединяются две студентки филологического факультета, Таня и Надя, во время практики собиравшие песни и мифы коми-пермяков. И четверо обычных горожан внезапно оказываются в глухих заповедных местах, где не любят чужаков и живут по странным и страшным правилам, где обитают ведьмы и шаманы, лесные духи и таинственные отшельницы.

Финал первого сезона остался открытым. Все приключения, которые пережила четверка, оказались отменены. И герои сериала вновь начинают свой путь в неизведанное. С самого начала.

Исполнитель роли Егора Глеб Калюжный после выхода сериала признался, что самым мистическим во время съемок для него стал снег, выпавший в сентябре.

- Было очень холодно. Погода все время менялась. Нам даже пришлось немного сократить съемки, чтобы успеть до наступления морозов. Можно сказать, мы прошли все круги ада, - рассказал он «Комсомолке».

И вот скоро опять сентябрь. И вновь съемки в Пермском крае. Хотя на этот раз погода, похоже, решила пощадить кинематографистов, и сентябрь ожидается теплым, но от снега им никуда не деться - съемки будут идти вплоть до декабря

В массовых сценах, которые собираются снимать в сентябре и октябре, будет задействованы пермяки. Режиссеры уже объявили о кастинге. В частности, потребуются «жители деревень Мурзино и Чугайново».

- В сентябре будут нужны мужики, бабы, дедушки и бабушки. И три тетеньки - фактурные лет 45-50, прям ведьмы! – рассказали в кинокомпании «ПермКино». - А в октябре - примерно 60 мужиков, похожих на алкашей, и женщины на роли работниц деревенского ДК.

Также потребуются дублеры главных героев – Николая, участкового Мурзина - и дублерши обеих девушек для съемок в обнаженных сценах.