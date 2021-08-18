Коронавирус в Перми, последние новости на 19 августа 2021 года: самой молодой пермячке с ковидом на ИВЛ - 23 года

Всего в Пермском крае коронавирусом с начала пандемии заболели 81596 жителей. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 474 человека. По информации регионального роспотребнадзора - 79 человек лечатся в больницах, 395 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых пациентов - 196 мужского пола, 278 – женского. Коронавирусом заболели еще 84 ребенка. Скончались за сутки - 29 человек с ковидом.

Инфекции выявили в 33 территориях. Больше всего заболевших в Перми – 277. На втором месте – Березники, там 23 случая. На третьем месте – Лысьвенский городской округ - 22 заболевших.

В Добрянском городском округе коронавирус у 20 человек, в Чердынском городском округе – у 16, в Уинском муниципальном округе – у 13. В Пермском муниципальном районе заболели 12 человек, в Красновишерском городском округе – 10, в Соликамском городском округе – 9. По 7 случаев COVID-19 выявлено в Александровском муниципальном округе и Чернушинском городском округе, по 6 – в Куединском муниципальном округе и Кунгуре.

Инфографика: Оперштаб.

По 4 новых случая в Чайковском, а также в Бардымском, Ординском и Юрлинском муниципальных округах. Еще по 3 случая в Октябрьском и Очерском городских округах, Кишертском, Кудымкарском и Сивинском муниципальных округах. По 2 человека заболели в Кудымкаре, Осинском городском округе, Березовском и Карагайском муниципальных округах.

По одному заболевшему обнаружено в семи территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Кунгурский муниципальный район, Гайнский и Юсьвинский муниципальные округа, а также Верещагинский, Суксунский и Чусовские городские округа.

Главврач пермской краевой больницы Анатолий Касатов, рассказал о больных ковидом, которые находятся в медучреждении.

Графика: Яндекс.

- Ситуация с коронавирусом в Пермском крае остается крайне сложной, высокая заболеваемость, болеть стали молодые и болеют они достаточно тяжело, - говорит Анатолий Касатов. - Самой молодой пациентке, которая находится на ИВЛ в реанимации - 23 года, причем сопутствующей патологии у нее нет. У нас в больнице находятся 238 пациентов с ковидом, в реанимации – 25 человек, 23 из них на аппаратах ИВЛ.

Анатолий Касатов назвал три фактора, которые смогут переломить ситуацию с коронавирусом в лучшую сторону:

- ношение масок,

- ограничение контактов,

- вакцинация.

- Мировой опыт показывает, что где больше всего удалось вакцинировать жителей, в этих странах ситуация с ковидом менее трагичная, - сказал Анатолий Касатов.

Всего в Пермском крае коронавирусом с начала пандемии заболели 81596 жителей.