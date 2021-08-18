Три масштабных объекта, которые сделают Пермь мобильнее

Третий мост будет построен в створе улицы Крисанова. Работы начнутся в 2023 году.

Красные линии, которые высвечиваются на сервисе Яндекс-Пробки каждый вечер, наглядно показывают, насколько загружены пермские дороги. Причем зачастую проблемой для водителей становятся небольшие участки, так называемые «бутылочные горлышки», из-за которых стопорится движение на нескольких улицах.

Отвечая на вопросы горожан во время прямого эфира в соцсетях,губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о том, строительство каких крупных объектов, способных улучшить дорожную обстановку в Перми, планируется в ближайшее время.

ТрассаТР-53

В этом году, наконец, начнется строительство трассы ТР-53 - перехода от улицы Старцева через проспект Октябрят до улицы Целинной. Дорога должна соединить микрорайоны Вышка-2, Вышка-1, Висим, Запруд и Садовый.

- Когда развивался город,при строительстве жилья не было заложено строительство соответствующей инфраструктуры, - объяснил Дмитрий Махонин. -В результате микрорайон Вышка-2 оказался территорией, выехать из которой достаточно сложно. Сейчас мы выбираем подрядчика, и в этом году будем строить первый этап данной трассы.

Напомним, проект по строительству трассы ТР-53 разделен на два этапа. В рамках первого этапа запланировано продление улицы Уинской с возведением моста через реку Иву в микрорайоне Садовом. Также данный этап включает строительство съездов с транспортной развязкой на пересечении улиц Уинской и Старцева. Вторым этапом станет участок от Восстания до выхода на улицу Соликамскую, с пересечением улиц Лядовской и Целинной.

Длина всей трассы составит 8,7 километра. Это будет четырехполосная магистраль с разделительной полосой. Завершение строительства запланировано на 2029 год. Впрочем, возможно, что сроки будут скорректированы.

- Мы работаем с федеральным правительством, чтобы привлечь инфраструктурный займ, - сообщил губернатор. - Если нам удастся это сделать, будем ускорять сроки строительства.

Третий мост через Каму

Третий мост через Каму, который пройдет через створ улицы Крисанова, начнут строить в 2023 году.

- Мост является крайне важным для Прикамья, поскольку благодаря ему Пермь получит еще одну транспортную артерию, соединяющую центральный планировочный район с правобережной частью города, - рассказал Дмитрий Махонин. - Он включен в региональную адресную инвестиционную программу, это означает, что инициатива поддержана депутатами. Предусматривается бюджетный источник финансирования. За полтора года нужно получить проект и в 2023 году начать его строить.

Ранее Дмитрий Махонин встречался в Москве с руководством Минтранса России. И предварительно договорился о федеральной поддержке строительства третьего моста, в том числе финансовой. Но для этого проектирование должно начаться уже в 2021 году.Сейчас подготовлено техническое задание, а торги по выбору подрядчика для разработки проекта будут объявлены осенью.

Планируется, что Камский мост станет 4-полосным, его протяженность составит около пяти километров, еще семь - транспортные развязки и съезды.

- Развязки моста пройдут по территории завода «Телта» и частично - площадке порта Пермь, - рассказали в Министерстве транспорта Пермского края.

По оценкам экспертов, на строительство потребуется 43,5 миллиарда рублей.

- В эту сумму включено не только строительство самого моста, но и подходов к нему, транспортных развязок, а также выкуп земельных участков, - объяснили в Минтрансе. - К тому же вантовый мост из-за более сложной конструкции (с длинным пролетным строением, поддерживаемым пилоном и стальными тросами) отличается от стоимости моста с типовым пролетным строением.

Чусовской мост

Мост через Чусовую, который уже много лет ждут пермские дачники, «вырос» на 172 метра. На днях подрядчики надвинули пролетное строениетакой длины с левого берега на правый. Всего протяженность пролетов должна составить 1506 метров. Новая конструкция установлена на 3-й, уже готовой, опоре будущего моста. Сейчас построено четыре опоры - две береговые и две русловые. Строительство еще девяти опор продолжается.

А на правом берегу Чусовой, в районе станции Пальники, ведется строительство автомобильной развязки моста. Один ее участок - путепровод над железной дорогой - уже открыт. Сейчас подрядчик должен демонтировать старый путепровод, действовавший с момента открытия моста, и построить на его месте новый, такой же.

Напомним, новый Чусовской мост станет «близнецом» существующего. Он будет расположен на расстоянии 18 метров от действующего моста. Протяженность строящегося моста с четырехполосным движением составит 1,5 километра, вместе с подходами к нему - 9,2 километра.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проект железнодорожного моста отправляют на экспертизу

Проект еще одного моста через Каму - железнодорожного – в ближайшее время будет отправлен на экспертизу. Этот мост будет частью Северного железнодорожного обхода Перми, который позволит пропускать грузовые поезда Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Мост возведут ниже КамГЭС, в районе станций Балмошной и Кабельной. Его длина составит 2,4 километра.

Тем временем, уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы России проект переустройства улицы Соликамской между действующим железнодорожным переездом и автобусной остановкой «Автопредприятие». Эта дорога должна принять на себя движение транспорта во время строительства Северного железнодорожного обхода. На участке в 600 метров улица Соликамская станет четырехполосной. Здесь будет установлен новый остановочный павильон, проложены тротуары и велодорожка.