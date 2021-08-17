Антон Немкин: «Школьникам Прикамья нужны знания по основам IT-предпринимательства»

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- Когда я был в вашем возрасте, нам никто не рассказывал о том, что такое предпринимательство. Тем более, что такое технологическое предпринимательство, - обратился к ребятам из летнего лагеря «IT-предприниматель» член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин. - Кроме того, 15 лет назад, когда я начинал собственный бизнес, не было такого доступа к информационным технологиям, многие вещи происходили по наитию. Сейчас времена изменились. Надеюсь, что данная образовательная программа позволит вам в дальнейшем избежать большого количества «шишек», поможет быстрее разобраться в том, что из себя сегодня представляет рынок ИТ-решений.

Лагерь «IT-предприниматель» для учащихся 8-10-х классов открылся в Перми в рамках проекта «Цифровая долина Прикамья». В течение 10 дней ребята изучают основы 3D-моделирования, виртуальной реальности и другие цифровые технологии, учатся генерировать технологические бизнес-идеи и превращать их в реальные бизнес-планы, составлять презентации для потенциальных инвесторов.

Уже на первом занятии под руководством доцента НИУ ВШЭ Дмитрия Гергерта ребята, разделившись на команды, придумали и презентовали собственные проекты. В их числе, например, виртуальный заповедник, сервис по ремонту гаджетов, конструктор самолётов в VR, нейросеть для предсказания цены акций и многие другие.

Антон Немкин отметил, что некоторые проекты очень интересны и с теми из ребят, кто захочет продолжить развитие в этом направлении, будут общаться и далее. Кроме того, продолжат работу и образовательные курсы, поскольку уже сейчас видна их востребованность.

- Пилотная смена рассчитана на 40 человек, но мы видим очень большую заинтересованность среди школьников и планируем продолжать проект в дни школьных каникул, - объяснил эксперт.