Коронавирус в Перми, последние новости на 17 августа 2021 года: за сутки от инфекции скончались 29 человек

Общее число заболевших с начала пандемии коронавируса в Прикамье - 80 647. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за сути коронавирусной инфекцией заболели 477 человек. Из них 70 человек лечатся в больницах, 407 – на дому под наблюдением врачей. Новые заболевши - это 225 пациентов мужского пола, 252 – женского, среди них 96 детей. Выздоровело за сутки 199 человек. Скончалось от инфекции 29 пациентов.

Новые заболевшие обнаружены в 23 территориях региона. Больше всего жителей с коронавирусом выявлено в Перми – 288. На втором месте – Добрянский городской округ, там 25 заболевших. На третьем месте – Бардымский муниципальный округ - 23 случая заболевания.

Инфографика: оперштаб.

В Лысьвенском городском округе коронавирус у 20 человек. По 18 случаев выявлено в Октябрьском городском округе и Чайковском. В Чусовском городском округе заболели 14 жителей, в Чернушинском городском округе – 13, в Осинском городском округе – 10. По 9 прикамцев с коронавирусом в Пермском муниципальном районе и Уинском муниципальном округе.

В Еловском муниципальном округе коронавирус подтвердился у 6 человек, в Частинском муниципальном округе – у 5. По 3 зараженных обнаружено в Куединском муниципальном округе и Нытвенском городском округе, по 2 – в Березовском и Юсьвинском муниципальных округах, в Горнозаводском, Краснокамском и Очерском городских округах. По одному инфицированному обнаружено в трех территориях Пермского края. Это Оханский городской округ, Гайнский и Юрлинский муниципальные округа.

За время пандемии в Прикамье скончались - 3 684 человека. Общее число заболевших - 80 647.