Рухнула стена и начался пожар: в квартире пермяка взорвался электросамокат

Владелец электросамоката получил ожоги и находится в больнице. Фото: кадр видео Sv_medium/ YouTube.

Пятница 13-е стал по-настоящему несчастливым днем для 30-летнего жителя Перми. В однокомнатной квартире, которую он арендовал, по адресу Юрша, 82 взорвался электросамокат.

Взрыв был такой силы, что ударная волна разрушила гипсокартонную стену между кухней и комнатой, выгнуло металлическую входную дверь, в квартире начался пожар, загорелись обои и матрас. В этот момент внутри был 30-летний мужчина. Он начал тушить огонь и вызвал пожарных.

К их приезду владелец самоката сам потушил пламя, но получил ожоги. «Скорая помощь» отвезла его в больницу.

По информации источника, самокат стоял на зарядке. Видео последствий взрыва опубликовали в социальной сети соседи пострадавшего.

Гипсокартонная стена полностью разрушилась и засыпала обломками кухню.

- Раньше это была однокомнатная квартира, а теперь это квартира-студия, - говорят соседи. – Парню сильно повезло, что его не придавило частями стены. Теперь здесь нужен капитальный ремонт.

Пострадавший мужчина продолжает лечение в больнице, у него ожоги 20% тела.