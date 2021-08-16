«Лето закончится экстремальной жарой». Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю

Лето даже не думает заканчиваться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето даже не думает заканчиваться и удивляет пермяков новыми рекордами. Эта неделя опять ожидается экстремально жаркой - над Южным Уралом установился мощный блокирующий антициклон. При этом ближе к выходным он еще усилится.

Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, погода будет похожа на август 2016-го или середину мая этого года, когда на Урале наблюдались самые мощные волны тепла.

- Средняя температура ожидается выше нормы на 7-8 градусов, а в конце недели аномалия достигнет 10-12, - рассказали метеорологи.- Осадков не ожидается. При этом с юга поступит очень сухая тропическая воздушная масса, что с одной стороны будет способствовать более комфортной погоде, в сравнении с жарким периодом в конце июня, но с другой - увеличит пожароопасность в лесах.

Во вторник и в среду днем в Перми ожидается до +27…+28 градусов жары. В четверг ясная и жаркая погода сохранится, столбик термометра поднимется выше +30 градусов.

В пятницу и выходные ожидается интенсивный заток тропического воздуха с Северного Казахстана, в связи с чем установится экстремально жаркая погода.

Дневная температура будет держаться на отметках +29…+34 градусов, ночная - до +20, что выше нормы на 10-12 градусов. Метеорологи не исключают, что погода побьет рекорд 1972 года - тогда в августе термометр показывал +33,2 градуса!