Коронавирус в Перми, последние новости на 16 августа 2021 года: число подтвержденных случаев COVID-19 в Прикамье превысило 80 тысяч

Фото: permkrai

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии и на утро 16 августа достигло 80 170. За минувшие сутки коронавирусом заболели 474 человека.

- 191 пациент - мужчины, 283 – женщины, среди заболевших 81 ребенок. Всем инфицированным назначено соответствующее лечение. 60 человек - в больницах, 414 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Инфографика: оперштаб

Новые заболевшие обнаружены в 25 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 227. На втором месте – Березники, где обнаружено 48 человек с инфекцией. На третьем месте – Кудымкар, в котором зафиксировано 32 случая заболевания.

Накануне в регион доставили 6,5 тыс. доз однокомпонентной вакцины Спутник Лайт и 18150 комплектов препарата ГамКовидВак («Спутник V»). Спутник Лайт рекомендуется для иммунизации лиц в возрасте от 18 до 60 лет, ранее переболевших COVID-19, а также для повторной вакцинации (ревакцинации).

В Прикамье введены ограничения на проведение физкультурных, спортивных и культурных, и ряда других мероприятий. Запрещена работа общепита (кафе, баров, ресторанов) с 01.00 до 06.00 Жителям региона необходимо соблюдать масочный режим – в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах и других местах скопления людей. Также из-за высокого уровня заболеваемости власти ограничили работу по выходным ограничат работу крупных ТРК и ТЦ общей площадью более 8 тыс. квадратных метров. Им запрещено работать по выходным. Ограничение будет действовать в Перми, Кунгуре, Соликамске, Березниках и Чайковском. А с недавнего времени по выходными запрещено работать и гипермаркетам.