Коронавирус в Перми, последние новости на 15 августа 2021 года: от коронавируса в Прикамье умерло более 3,5 тысяч человек

Накануне в регион доставили 6,5 тыс. доз однокомпонентной вакцины Спутник Лайт и 18150 комплектов препарата ГамКовидВак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Пермском крае с начала пандемии и на утро 15 августа от коронавируса умерли 3,626 жителей региона. За последние сутки COVID-19 заразилось 479 человек. 52 человека лечатся в больницах, 427 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в регионе достигло 79 696. В числе 479 новых заболевших 198 пациентов мужского пола, 281 – женского. Также среди заболевших 84 ребенка. Выздоровело за сутки 555 человек.

Инфографика: оперштаб

Накануне в регион доставили 6,5 тыс. доз однокомпонентной вакцины Спутник Лайт и 18150 комплектов препарата ГамКовидВак («Спутник V»). Спутник Лайт рекомендуется для иммунизации лиц в возрасте от 18 до 60 лет, ранее переболевших COVID-19, а также для повторной вакцинации (ревакцинации). Прививку можно сделать не ранее чем через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции или прохождения первого курса иммунизации. Вакцинироваться от COVID-19 в Пермском крае можно в 56 медорганизациях.