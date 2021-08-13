Амфитеатр, панорамный лекторий и спортзона на набережной Камы в Перми ждут не дождутся посетителей

Новую часть набережной пока можно увидеть только издали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяки ожидают, что в сентябре, как нам и обещали, смогут посидеть в большом амфитеатре на набережной Камы, потренироваться на площадках спортзоны, оборудованной слева от Камского моста.

Резиновое покрытие стадиона и дорожек бирюзового цвета сразу бросается в глаза. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но торжественное открытие новой части набережной, возможно, откладывается. Даже в уже открытую ранее лаундж-зону и на детскую площадку доступ закрыли – путь посетителям набережной преграждают решетчатые временные ограждения.

- Мы пришли сюда погулять с детьми на свежем воздухе, покачаться на качелях, - вздыхает пермячка Юлия. - Теперь из-за введенных ограничений вынуждены будем вернуться домой. Когда их отменят, неизвестно.

На стенде вроде бы написано: "До встречи в сентябре". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Впрочем, официально этот участок набережной закрыли не из-за коронавируса. Жителям города объяснили, что просто нужно переложить некоторые плитки на тротуаре.

Пермякам приходится гулять по незакрытой части набережной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Действительно, вот сразу за ограждением рабочий неспешно вынимает из покрытия гранитные прямоугольники и укладывает взамен новые, с виду – точно такие же. Больше никакой ремонтной суеты вокруг не наблюдается.

Рабочие не спеша перекладывают на аллее плитку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судя по всему, все новые объекты на набережной уже готовы и их не нужно доводить до ума. Издали видно, что на футбольном поле двое рабочих гоняют мяч. А их коллеги отдыхают, растянувшись на беговых дорожках.

По лестнице тоже не подойти. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если посмотреть на панораму новой спортзоны, эти дорожки сразу бросаются в глаза. На них уже уложили покрытие бирюзового цвета. Яркие полосы дорожек огибают стадион с футбольным полем, тянутся вдоль зрительских трибун, проходят рядом с баскетбольной площадкой, теннисным кортом, с зоной воркаута для гимнастических тренировок. Затем следуют вдоль аллеи набережной.

К амфитеатру тоже пока не попасть. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Можно вообразить, как многолюдно будет здесь, когда спортзону, наконец, откроют. Нам обещают, что она и зимой пустовать не будет – здесь предусмотрели помещение для пермских любителей зимнего плавания.

Все объекты уже практически готовы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приковывает взгляд и расположенный справа от Камского моста амфитеатр. Невольно воображаешь, как здорово будет сидеть на его ступенях и взирать на происходящее на сцене с камскими просторами вместо декораций. Чуть поодаль виднеется уже готовый принять заинтересованных слушателей крытый панорамный лекторий.

Беговые дорожки ждут бегунов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Остается надеяться, что все препоны для открытия новой части набережной, в конце концов, исчезнут, и в сентябре мы все же сможем посетить и новый амфитеатра, и лекторий, и замечательные спортивные объекты.