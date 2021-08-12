Антон Немкин: Для Прикамья очень важна работа по обеспечению связью малых населенных пунктов

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- В региональную общественную приемную в Пермском крае регулярно поступают обращения от граждан, жалующихся на нестабильную сотовую связь и отсутствие доступа в Интернет, - рассказал член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин.

Вопросы развития сотовой связи и сети Интернет на территории Пермского края стали основными в ходе совещания в селе Сёла Чусовского городского округа. Участие в нем приняли министр информационного развития и связи региона Петр Шиловских, автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин, представители администрации округа, операторов связи и бизнес-сообщества.

Антон Немкин заметил, что если в крупных населенных пунктах, как правило, представлены все операторы, работающие в Прикамье, то в небольших селах и деревнях связи порой нет даже в социально значимых объектах, таких как школы и больницы.

Также, по словам эксперта в области информационных технологий, связью обеспечены не все дороги Пермского края. И в совокупности все это влияет не только на качество жизни людей, но и на развитие бизнеса.

Кстати, в селе Сёла, где проходило совещание, находится один из крупнейших в Пермском крае производителей молока – ООО «Ключи». Населенный пункт активно развивается, здесь возводятся социально значимые объекты, и вопрос доступности сотовой связи и интернета является для Сёл очень актуальным.

Пётр Шиловских рассказал присутствующим, что задача по обеспечению связью населенных пунктов численностью от 500 до 2000 жителей в Пермском крае на данный момент решена на 98 процентов, и до конца года этот показатель возрастет до 100 процентов.

Несколько сложнее дело обстоит с селами и деревнями, где проживает от 100 до 500 человек. Здесь обеспеченность сотовой связью и выходом в интернет составляет 88 процентов. Работа по ликвидации «белых пятен» ведется сразу по двум программам: региональной – по развитию сотовой связи, и федеральной – по устранению цифрового неравенства. Благодаря этому до 2030 года устойчивой связью планируется обеспечить 100 процентов населенных пунктов Прикамья.

Антон Немкин отметил также, что при наличии уже созданной инфраструктуры можно подключать альтернативные способы передачи интернета, например, через радиоканал или спутник.

- Доступность связи – чрезвычайно значимая социальная тема. Пока не будет повсеместного доступа к связи и Интернету, все разговоры о цифровой экономике и цифровой трансформации отраслей будут восприниматься людьми с недоверием. Поэтому мы, предприниматели и общественники, должны подумать, как нам подключиться к решению этого вопроса, - резюмировал эксперт.